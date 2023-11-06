مقاتل إسباني في صفوف الجيش الإسرائيلي.. مقابل هذا المبلغ أسبوعيا !

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشف مقاتل إسباني يدعى بيدرو دياز فلوريس لصحيفة "إل موندو" إنه يقاتل في صفوف الجيش الإسرائيلي مقابل "مبلغ مادي كبير".
وشرح الجندي بالتفصيل الظروف التي يعيشها في صفوف الجيش الإسرائيلي في ظل الحرب الدائرة ضد حركة حماس.
وقال: "لقد جئت من أجل المال، إنهم يدفعون جيدا ويقدمون معدات جيدة والعمل هادئ، الأجر هو 3900 يورو في الأسبوع".
وأضاف: "نحن نقدم فقط الدعم الأمني لقوافل الأسلحة الإسرائيلية".
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