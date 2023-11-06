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مقاتل إسباني في صفوف الجيش الإسرائيلي.. مقابل هذا المبلغ أسبوعيا !

11/6/2023 12:14:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشف مقاتل إسباني يدعى بيدرو دياز فلوريس لصحيفة "إل موندو" إنه يقاتل في صفوف الجيش الإسرائيلي مقابل "مبلغ مادي كبير".
وشرح الجندي بالتفصيل الظروف التي يعيشها في صفوف الجيش الإسرائيلي في ظل الحرب الدائرة ضد حركة حماس.
وقال: "لقد جئت من أجل المال، إنهم يدفعون جيدا ويقدمون معدات جيدة والعمل هادئ، الأجر هو 3900 يورو في الأسبوع".
وأضاف: "نحن نقدم فقط الدعم الأمني لقوافل الأسلحة الإسرائيلية".

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