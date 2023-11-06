جيش الاحتلال يُعلن مقتل جندي من كتيبة المدرعات شمال غزة
التاريخ
11/6/2023 12:14:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن مقتل جندي من كتيبة المدرعات خلال الاشتباكات الدائرة شمالي قطاع غزة.
وقال الجيش، ان الجندي هو شاحار كوهين، 22 عاما من كرميئيل.
وتدور معارك كبيرة في مناطق مختلفة من قطاع غزة، خلال عملية الاجتياح البري التي ينفذها الاحتلال.
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