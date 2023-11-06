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جيش الاحتلال يُعلن مقتل جندي من كتيبة المدرعات شمال غزة

11/6/2023 12:14:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن مقتل جندي من كتيبة المدرعات خلال الاشتباكات الدائرة شمالي قطاع غزة.

وقال الجيش، ان الجندي هو شاحار كوهين، 22 عاما من كرميئيل.

وتدور معارك كبيرة في مناطق مختلفة من قطاع غزة، خلال عملية الاجتياح البري التي ينفذها الاحتلال.


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