الاجتماع الأول لمجلس أمناء جامعة حمد بن خليفة عن العام الأكاديمي 2024/2023

(MENAFN
- Hamad Bin Khalifa University) الدوحة، 5 نوفمبر 2023: ترأست سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر، ورئيس مجلس أمناء جامعة حمد بن خليفة، الاجتماع الأول لمجلس أمناء الجامعة عن العام الأكاديمي 2024/2023.
ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومهام اللجان التنفيذية والأكاديمية والمراجعة والتدقيق، حيث ستقوم هذه اللجان برفع مقترحاتها لمجلس أمناء جامعة حمد بن خليفة لضمان أفضل أداء لكليات ومعاهد الجامعة.
كما ناقش خطة العمل الشاملة، وتحديد وسائل جديدة للتوسع في البرامج الأكاديمية متعددة التخصصات وإمكانية استحداث برامج جديدة بناء على القدرات البحثية والعلمية الوطنية التي تزخر بها الجامعة.
واستعرض مجلس الأمناء الإطار العام للبرامج الأكاديمية وشهادات الدراسات العليا التي تقدمها الجامعة، كما ناقش تحديث استراتيجيات المراكز والمعاهد البحثية التابعة لها لمواكبة التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه دولة قطر بشكل خاص، ودول العالم بشكل عام، والتي تتمثل في معهد قطر لبحوث الطب الحيوي، ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، ومعهد قطر لبحوث الحوسبة.
وخلال الاجتماع تمت الموافقة على البدء في طرح عدد من البرامج من العام الأكاديمي القادم في كليات الجامعة منها برنامج ماجستير في الإرشاد النفسي في الدراسات الإسلامية بكلية الدراسات الإسلامية وبرنامج الماجستير والدكتوراه في علم النفس البيولوجي وعلم الأعصاب بكلية الصحة وعلوم الحياة.
كما وافق المجلس على مشروع A-Sense: (مركز استشعار التوحد) وهو مركز عالمي يهدف إلى المساهمة في تعزيز التكنولوجيا المبتكرة في مجال تقييم التوحد والتدخل فيه وذلك من خلال الأبحاث متعددة التخصصات في مجالات الحوسبة والطب والتعليم، يهدف المركز إلى تقديم تقنيات مؤثرة لدعم الأطفال المصابين بالتوحد وأسرهم.
وتسعى جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، إلى تمكين الطلاب وتعزيز مهارات الخريجين لتطوير قدراتهم المهنية والشخصية، من خلال توفير فرص تعليمية واجتماعية متنوعة ومتعددة التخصصات.
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