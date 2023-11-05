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عزف أهلاوي فاخر

11/5/2023 11:15:48 PM
(MENAFN- Al Watan) عاد الأهلي للانتصارات في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد أن قدم أداء ساحرًا، وعزف فاخر أمام ضيفه الرياض، ليكسبه 3 /صفر، في المواجهة التي شهدها استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، في ختام الجولة الـ12 للدوري، سجل لقلعة الكؤوس فراس البريكان ((2))، وجابيري فيجا ((26))، ورياض محرز ((52))، ليرفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع متأخرًا عن التعاون بفارق صافي الأهداف، وظل مدرسة الوسطى على 11 نقطة متراجعًا للمركز الـ14.

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