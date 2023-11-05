عزف أهلاوي فاخر

عزف أهلاوي فاخر
التاريخ
11/5/2023 11:15:48 PM
(MENAFN
- Al Watan) عاد الأهلي للانتصارات في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد أن قدم أداء ساحرًا، وعزف فاخر أمام ضيفه الرياض، ليكسبه 3 /صفر، في المواجهة التي شهدها استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، في ختام الجولة الـ12 للدوري، سجل لقلعة الكؤوس فراس البريكان ((2))، وجابيري فيجا ((26))، ورياض محرز ((52))، ليرفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع متأخرًا عن التعاون بفارق صافي الأهداف، وظل مدرسة الوسطى على 11 نقطة متراجعًا للمركز الـ14.
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