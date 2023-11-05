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الأناشيد الصحوية وشيء من تاريخها

11/5/2023 11:12:33 PM
(MENAFN- Al Watan) هذا هو المقال العشرين من مقالات ((آلية عمل الصحوة اليوم))، وسيكون الحديث فيه حول النشيد الإسلامي، والذي هو أداة مهمة من الأدوات الجاذبة في عمل التنظيمات الصحوية، وسنعرض في هذا المقال، والذي يليه بعضًا من تاريخه، وبعض تطوراته المتباعدة نوعًا ما، والتي كانت ذريعة لنقل الفكر الصحوي لشيء من الانفتاح على بعض الخيارات، حيث كانت الأناشيد خطوة ((ما)) في الاتجاه نحو ((صحوة ليبرالية))، تمحو آثار خطواتها الماضية.
واسمحوا لي أن أنسب الأناشيد التي سأتحدث عنها إلى الصحوة، وأتجاوز تسميتها بالإسلامية، وسأضرب الصفح ذكرًا عن توظيف تنظيمي ((القاعدة)) و((داعش)) للأناشيد الصحوية، للتركيز في بعد معين من ضمن أبعاد الموضوع المتعددة، ولا يغيب عني أن أشير إلى أن أناشيد ((القاعدة)) و((داعش))، هي امتداد لأناشيد الجهاد والقتال التي انطلقت على يد الصحويين ابتداءً.
و((الأناشيد الصحوية))، بمفهومها الحركي ظهرت مع نشأة جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، حيث بدأ معها نوع جديد من الإنشاد، اختلف عن الإنشاد الديني المعروف وقتها، وهو إنشاد معني بإشعال الحماسة، والنضال والجهاد، وقد بدأته الجماعة بنشيد مثّل شعارًا لهم، كتبه أحمد حسن الباقوري: (يا رسول الله هل يرضيك أنا # إخوة لله في الإسلام قمنا)، ثم توالت أناشيد الإخوان الحركية، والتي من ضمنها نشيد الكتائب، والذي كتبه عبد الحكيم عابدين: (هو الحق يحشد أجناده # ويعتد للموقف الفاصل).
غير أن التأثير الحقيقي في ((النشيد الصحوي)) السعودي، يعود إلى المنشدين السوريين الرواد، والذين بدؤوا هذا اللون، في نهاية الستينيات، حيث نهض على يد أربعة هم: ((أبو مازن)) رضوان خليل عنان، و((أبو الجود)) محمد منذر سرميني، و((أبو محمود)) محمد أمين الترمذي، و((أبو دجانة)) -غير معروف الاسم-، والذي يذكر أنه استقر في الخليج، و((أبو راتب)) محمد مصطفى علي مسفقة.
وتعتبر أناشيد ((أبي مازن))، هي الإمداد الرئيس لكل الأناشيد التي جاءت بعده لعقدين من الزمان، والذي بدأها في 1968، وتوقف عن الإنشاد تمامًا في 1970، وسجل خلالها تسعة أشرطة.
وأبو مازن من مواليد دمشق 1952، ولازم الدكتور محمد أمين المصري، والذي يعتبر أحد أهم قيادات الإخوان السوريين، الذين قدموا إلى السعودية عام 1965، وكان ((أبو مازن)) حينما توقف عن الإنشاد، لا يتجاوز عمره 18 عامًا، وذلك بعدما اعتقل لفترة قصيرة، فقرّر الاعتزال، واختفى تمامًا، بل وأشيع خبر مقتله، وفي مايو 2002 ظهر في حوار لجريدة آفاق عربية، ثم أنتج شريطه العاشر: ((لا تحزني)) في عام 2006، وبعدها عاد إلى الصمت والاختفاء، حتى توفي في القاهرة في مارس 2023.
يقول ((أبو مازن)) في لقاء مع قناة الجزيرة الوثائقية: (البداية كانت في المسجد؛ كنا نشارك في بعض الأناشيد حتى رشحني بعض الإخوة لأنشد بمفردي، وكان لي صديق ونحن في الصف الأول الثانوي، شجعني أن أسجل في حجرة مغلقة، وكان أول نشيد (أخي أنت حر) لسيد قطب، ولم نسجل النشيد كله، ولاحظت أنه بدأ بالانتشار بين الناس، فأعطانا ذلك حافزًا قويًّا، وأحضرنا آلة تسجيل كبيرة، وجمعنا الكورال من الإخوة في المسجد، ثم سجلنا، وبعد أن انتهينا من الأناشيد كلها قسمناها على الكاسيت، فخرجت في تسعة شرائط، واستغرق تسجيلها من سنتين إلى ثلاث).
وأبو مازن والذي يعتبر رائد الإنشاد الحركي، أو الصحوي، كان سببًا في تعريف ((شباب الصحوة)) على كثير من شعراء ((الإسلاميات))، مثل: محمد إقبال، وسيد قطب، وهاشم الرفاعي، ويوسف العظم، ومصطفي حمام، وغيرهم، وكلّ أناشيد ((أبي مازن)) تسير في اتجاه واحد؛ وهو التعبير عن هموم الجماعات الإسلامية، وتتمحور حول المحن، والصبر على البلاء، والأمل في التمكين، وقرب النصر.
أما عن الأناشيد في الخليج فقد بدأت في الكويت أواخر السبعينيات، ثم في البحرين أوائل الثمانينيات، وتسللت منها إلى السعودية، و((الأناشيد)) في بداياتها كان سماعها محصورًا في أفراد الصحوة، وكان الصحويون يتبادلونها بينهم عبر ((أشرطة الكاسيت))، ولم تكن منتشرة على نطاق واسع، لأن أجهزة النسخ والإنتاج بداية الثمانينات الميلادية كانت قليلة جدًا.
وانطلقت صناعة الأناشيد في السعودية مع بدايات حركة الصحوة في المراكز الصيفية، ولجان التوعية الإسلامية في المدارس في عام 1402 تقريبًا، وكان لجهود الراحل (حمد الصليفيح) أبلغ الأثر في ترسيخ وأسلمة المراكز الصيفية -إن جاز الوصف- والتي كانت تحت إشراف وزارة المعارف، وللصليفيح ثلاثة أفضال على الصحوة في السعودية، ساهمت في رسوخها وتغللها وتعمقها في قطاع التعليم، وهي المراكز الصيفية، وفرق التوعية الإسلامية في المدارس، والجوالة في جامعة الملك سعود، وهذه الثلاثة أوصلت الصحوة بمنتهى السلاسة لكل بيت فيه طالب.
وأنتجت هذه المراكز مجموعة من أشرطة الأناشيد، في الدمام، والرياض، والأحساء، وغيرها في أعوام: 1402- 1403- 1404، ولكن ما اشتهر وانتشر بين الأوساط الصحوية هو ما يعرف (بأناشيد الدمام، 1405)، وهي من إنتاج المركز الصيفي في المعهد الثانوي الصناعي بالدمام، وأداء القارئ سعد الغامدي وماجد العثمان، وكذلك ما يعرف (بأناشيد الشفا، 1406)، وهو من إنتاج المركز الصيفي في ثانوية الشفا بالرياض، وهكذا تنافست المراكز الصيفية بإنتاج الأناشيد في كل عام، حتى تكونت مكتبة جيدة لهذه الأناشيد، التي كانت تستمد من ((أبي مازن))، أسلوبه وأداءه التلحيني، وطريقة اختياره للنصوص.
في 1406 ظهرت أنشودتان، اشتهرتا بشكل كبير، مما رغب الناس بالأناشيد أكثر، الأولى سجلت في الدمام بصوت القارئ سعد الغامدي وهي (مؤامرة تدور على الشباب)، والتي صدرت في (شريط الدمام الثاني)، والأخرى في الرياض للمنشد محمد المساعد (من أين أبدأ يا عيون الشعر)، والتي أنتجت في مركز ثانوية الصديق الصيفي، وما إن بلغ العام 1407 حتى أصبحت الأناشيد ظاهرة وسمة للصحوة، واشتهرت في ذلك العام قصيدة أحمد بن عثمان التويجري (ما للمآذن تشتكي وتنوح)، والتي أنشدها القارئ خالد البكر، وأنتجها المركز الصيفي بثانوية قرطبة في الرياض، في شريط (أناشيد قرطبة الأول).
وفي عام 1408 بدأ تسجيل أناشيد (نداء وحداء)، بإشراف عبد الله الشهري، وعيضة باكور، وزياد البسام، وهو من إنتاج مركز جامعة الإمام الصيفي، والذي كان مقره في ثانوية الثغر بجدة، ولثلاثة أعوام متوالية تسيدت سلسلة أناشيد (نداء وحداء)، الساحة الإنشادية، كذلك لا يمكن تجاوز شريط (ذكرى، 1408) والذي أنتجته تسجيلات أحد الإسلامية في بريدة، للقارئ عبد العزيز الأحمد، والذي انتشر بشكل غير مسبوق.
وفي التسعينيات كان ثمة نقلة نوعية مختلفة، على مستوى التقنيات والمؤثرات الصوتية المستخدمة، والتي بدأت مع إصدار (رسائل الأول، 1411) للمنشد محمد المساعد، قبل أن ينتقل ((النشيد الصحوي)) إلى العمل المؤسسي عبر مؤسسات إنتاج فنية متطورة.

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