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مواجهة التوتر

11/5/2023 11:12:33 PM
(MENAFN- Al Watan) في خضم الحياة المعاصرة نواجه العديد من الصعاب والتوترات، ويؤدي ذلك إلى ظهور أعراض للاضطرابات وعدم الاتزان الداخلي. ولأن التوتر والقلق مشاعر سلبية قد تجعل من حياة الشخص جحيما لا يطاق، وعليه لا بد من العمل على تعلم طرق لمواجهة هذه التحديات والتغلب عليها حتى لا تؤثر في الصحة الجسدية والنفسية على المدى الطويل، لا سيما ومشاعر التوتر والقلق ستتسلل إلى حياتنا غصبا عنا، وسيتعرض لها الجميع ولكن بموازين مختلفة. وعلميا فإن التوترات لها تأثيرات كارثية في الإنسان، فعندما يكون الشخص متوترًا، فإن الدماغ يرسل مشاعر مثل الأرق أو الأفكار السلبية، وتتمثل العواقب في ظهور أعراض مثل نقص التركيز وزيادة ضربات القلب وتعرق اليدين وحموضة المعدة والتي تؤدي إلى فقدان الشهية.
كذلك تظهر أعراض أخرى ككتمة في الصدر وآلام المفاصل والعضلات وغصة في الحلق وتغضب هذه الفئة بسهولة ولا يركزون ولا يستطيعون الجلوس بطمأنينة ويفقدون التركيز وتنتابهم موجات من الحزن والبكاء.
كما أن ‫التوتر النفسي المستمر يدفع المرء إلى اتباع سلوكيات وعادات غير صحية، مثل ‫قلة النوم والتدخين وتناول الطعام بشكل سريع أو تناول طعام غير صحي، مما ‫يؤدي إلى إضعاف جهاز المناعة، فيصبح المرء أكثر عرضة للإصابة ‫بالأمراض المعدية وكذلك أمراض الضغط والسكري. وتعاني فئة من أعراض القولون العصبي على شكل آلام بطن متكررة.
ولمواجهة هذه الأعراض ومحاول التغلب عليها فيجب التعود على مجموعة من الممارسات والتي قد تساعد في تخفيف أضرار التوتر والحد من تداعياته؛ وأول هذه الممارسات هي الاسترخاء العقلي والذي يحفز الدماغ على إفراز الدوبامين أو هرمون السعادة، ويتم ذلك من خلال مقابلة الأصدقاء أو مشاهدة الأفلام المفضلة أو الاستماع لما تأنس إليه النفس وترتاح إليه الأذن.
وعندما تكون وحيدا فلا بأس من الحديث إلى نفسك بصوت مسموع ومحاولة الإنصات داخليا لهذا الصوت، وكما يقول أحد خبراء طب النفس إن الحديث إلى المرآة أمر طبيعي ولكن عندما ترد المرآة عليك، يجب حجز موعد بالعيادة النفسية.
ومن الممارسات الإيجابية استرجاع الذاكرة لتلك المواقف الجميلة التي كان العقل فيها مستريحا وكانت النفس فيها حرة، ومن ثم عمل محاكاة لتلك المواقف والأحداث. ومثل هذه المحاكاة تشتت العقل عن حالة التوتر الحالية، كما أن مراجعة الصور والسماع للموسيقى والمقاطع المسلية يساهم في تخفيف الضغط على خلايا الدماغ، ويساهم في إفراز كميات من هرمون السعادة. وتلعب الرياضة دورا مهما في معالجة التوتر والقلق لا سيما رياضة المشي، فالمشي لمدة لا تقل عن نصف ساعة يساعد في التحرر الجسدي والعقلي من ضغوط الحياة ونوبات التوتر المتكررة.
وبما أن معظم حالات التوتر تتكون من خلال ضغوط العمل أو المتطلبات الأسرية فلا بأس من مكافأة النفس بين الفينة والأخرى بالإجازات والسفر والقراءة ومجالسة الأصدقاء. وإذا لم تنجح هذه الممارسات في تخفيف حالات التوتر فلا تتردد في زيارة واستشارة الطبيب النفسي.

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