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النهم التركي في زيادة

11/5/2023 11:12:32 PM
(MENAFN- Al Watan) جعلت جماعة الإخوان المسلمين مرتكز حديثها منذ تأسيسها على أنها منطلقة من حيث انتهت السلطنة التركية التي نسبت نفسها إلى (الخلافة)، وجعلوا الحياة الإسلامية تنتهي بانتهاء الدولة التركية القديمة، فدعوا إلى استئناف الحياة الإسلامية وقصدوا بهذا إرجاع الخلافة إلى الحكم، لاعتقادهم أنَّ الدين يتمحور حول وصولهم إلى السلطة، ثم ما أن جاءت قضية فلسطين، حتى أخرجوا للناس ما قاله السلطان عبدالحميد الثاني، بأنه يعتبر فلسطين أرضًا تابعة له ولأجداده، وأنه لا يمكن أن يتنازل عنها في حياته لصالح إقامة وطن قومي لليهود، كان هذا في إطار سعي الإخوان لتمجيد حكم الأتراك، وأخفوا في سبيل هذا التمجيد حقيقة السلطان المذكور بأنّه كرّم هرتزل زعيم الصهيونية، وفي عهده نشط الاستيطان اليهودي لفلسطين، وأنه حتى في رفضه الرسمي، كان يعتبر فلسطين تابعة للأتراك في المقام الأول.
ثم انطلقت تركيا الحديثة في محاولاتها جاهدة لأن تصبح دولة على الطراز الأوروبي، في مختلف المجالات، فهي دولة علمانية، وسياستها قومية في أوضح ما يكون، حتى اصطدمت بالرفض المتكرر بأن تكون عضوًا في الاتحاد الأوروبي، حينها فقط تذكّرت صلتها بالشرق، فكان توجهها إلى الشرق مرهونًا بالرفض الأوروبي، لا نابعًا من قناعاتها وحاجاتها الذاتية، وفي سبيل الاتجاه إلى الشرق سعت إلى احتواء أكبر قدر ممكن من العناصر التي يمكن أن تؤثر في زيادة نفوذها فيه، من السماح بالحجاب، حتى مشاركتها بتسهيل دخول المقاتلين إلى سوريا بعد (2011)، ودخول قواتها إلى الشمال السوري، ودعم الفصائل السورية المعارضة، مرورًا بإيواء مصريين من جماعة الإخوان المطلوبين في بلدهم، وصارت قضية فلسطين حاضرة في الخطابات الرسمية، فهي بوابة أخرى للدعاية، رغم أنَّ علاقة تركيا بإسرائيل قديمة، وتصاعدتْ مع الزمن، في مختلف المجالات، الأمنية، والسياسية، والاقتصادية، وغيرها.
وقد استنكرت تركيا الهجوم الذي حدث في 7 أكتوبر، وكانت أدواتها من جماعة الإخوان قد فهمت الخط المرسوم لهم، بأن يجعلوا هجومهم الدعائي منحصرًا في الدول العربية فقط، مهما حدث من تنسيق بين تركيا وإسرائيل، والذي كان آخره اتفاق الغاز، حتى أعلنت تركيا مع الحرب الأخيرة، أنها مستعدة لأن تكون دولة ضامنة، وهو ما يدفع إلى عدة أسئلة على المدى البعيد عن احتمال عرض تركيا نفسها للمساعدة في إدارة القطاع في غزة في سيناريو ما بعد الحرب، أملًا منها بالاقتراب من الغاز الموجود في غزة، الذي أعاقت الأوضاع السياسية المعقّدة الإفادة منه، والتجربة التركية حافلة بسياسة الشقوق، أي الاستفادة من الأزمات، كما حدث في شمال سوريا حين وصلت إلى حد تحويل عملة الشمال إلى العملة التركية، فما الذي تنويه تركيا في غزة وسياستها في كثير منها تتلخص بالوصول إلى منابع الطاقة التي تحتاجها.
لقد أرادت توسيع نفوذها في المنطقة، فسعت إلى إنشاء ذراع ديني تابع لها، وركّزت على البعثات إليها من مختلف الدول، والهدف الأساسي: المنطقة العربية، ومختلف الجمهوريات السوفيتية السابقة، وأنفقت الكثير للاستثمار في هذا المجال، فالشؤون الدينية التركية تنفق بما يزيد عن ميزانية 70 جامعة تركية، وقد حظيت بميزانية تقارب 100 مليار ليرة تركية سنويًا، وتحت بند السلع والخدمات أنفقوا مليارًا و194 مليون ليرة، وهو ما يظهر الحرص الكبير وحاجة تركيا إلى بناء دعاية دينية تخدم بها أهدافها السياسية.
ولا شك أنَّ السوريين الذين تحتضنهم تركيا قد شكّلوا مادّة أساسية للإعداد في هذا التوجه، فتم توزيع الكثير منهم على عدة جامعات، ويستقبلون عددًا من الجنسيات العربية الأخرى بالتحالف مع جماعة الإخوان، وفق نظام التزكية فيما بينهم، وبهذا توزعت الفائدة على الطرفين، من جهة تركيا تعدّ تيارًا دينيًا مواليًا لها ولسياستها على المدى البعيد، ومن جهة الإخوان يضمنون منطقة آمنة لنشاطهم، ودخلًا اقتصاديًا لهم يزداد مع زيادة المنخرطين في هذا الجانب.
هذا التوجه المعلن الذي تعدّه تركيا وقد جربته لحيازة نفط ليبيا، حين كان التابعون لجماعة الإخوان يفتون بوجوب إعطائها النفط، في الوقت الذي يفتون فيه بحرمة الحج للمرة الثانية في السعودية، لخصومتهم السياسية معها، أمام هذا لا بد من إعداد مراكز استراتيجية لبحث طرق التعامل معه، يقوم عليه خبراء مختصون، يشمل البحث فيه لتشخيصه اقتراح طرق التعامل معه، كالبحث في استثمار المنح الجامعية في الدول العربية، وجدواها على المدى البعيد للوقوف في وجه هذا المدّ الذي تنفق عليه تركيا ملياراتها.

MENAFN05112023000089011017ID1107376529

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