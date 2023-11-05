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أمريكا وإسرائيل: للتفاهم مع إيران لا مع العرب

11/5/2023 11:12:32 PM
(MENAFN- Al Watan) بعد مرور شهر على حرب استغلتها إسرائيل، طوال الأسابيع الثلاثة الأولى، في عقاب جماعي للمدنيين الفلسطينيين في غزة تقتيلاً وتدميراً وتهجيراً، ربما اعتبر الحليف الأمريكي أن جانباً مهماً من ((الانتقام)) بعد عملية ((طوفان الأقصى)) قد استوفي. لذلك بدأت واشنطن تطلق الإشارات في شأن ((التوقف المؤقت)) و((الهدنات الإنسانية)) الممكنة لكنها اصطدمت بالرفض الإسرائيلي. ثم توالت خسائر الجيش الإسرائيلي في الأيام الأولى للهجوم البري، واستمر ارتكاب المجازر ضد المدنيين في مخيم جباليا والمستشفيات ومدارس ((الأونروا))، فازداد الحليف الأمريكي اقتناعاً بصعوبة تحقيق الهدف المعلن، المتفق عليه مع الإسرائيليين، أي ((القضاء على حماس))، وأيضاً بالخطورة التي يشكلها هذا الهجوم على الرهائن الذين أُفشلت عملية تحريرهم بسبب تعنّت إسرائيل التي لم تتعامل جدياً مع شروط ((حماس)) وبدت متخلية عن أسراها المدنيين والعسكريين على رغم الضغوط الداخلية. لذلك اعتبرت الإدارة الأمريكية أن عليها الشروع في إجراء ((تحولٍ)) ما في مسار الأزمة لإتاحة إخراج الرعايا الأجانب من القطاع، وزيادة المساعدات الإنسانية ولو بكميات محدودة من الوقود، وكذلك تحرير الرهائن غير الإسرائيليين طالما أن هناك استجابة من ((حماس)) مع الوساطة القطرية، علماً أن عدد الرهائن القتلى بلغ نحو ستين.
بدأ التحرك الأمريكي متأخراً جداً، فشاشات العالم عرضت وقائع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتشكل رأي عام أمريكي ودولي ضاغط على واشنطن باعتبارها شريكة في المسؤولية عن هذه الجرائم. جاء أنطوني بلينكن إلى إسرائيل بمطالب كثيرة، وسمّيت أيضاً ((نصائح))، بينها تغيير جديد في النهج العسكري المتبع في الحملة البرّية، وبينها أيضاً وقف متقطّع لإطلاق النار و((التقليل)) من استهداف المدنيين. لكن إسرائيل رفضت أي وقف للنار بأي صيغة، ثم إنها ضاعفت استشراسها على المدنيين فقصفت مثلاً مواكب سيارات الإسعاف التي تنقل الجرحى إلى معبر رفح كي يُعالجوا في مصر أو في بلدان أخرى. غير أن ((النصائح)) قد تتحول إلى ضغوط عندما تلوح المصالح الأمريكية ولا شيء غيرها، وأولها الآن تحرير الرهائن، ثم إظهار أنها مهتمة فعلاً وجدياً بوضع المدنيين. ولئلا يخطئ أحد في فهم الموقف الأمريكي فإن أولويته القصوى باتت إنقاذ إسرائيل من إسرائيل نفسها، وبالتالي منعها من توريط الولايات المتحدة وإغراقها في صراع طويل في المنطقة، خصوصاً مع تكاثر الوقائع والمواقف التي تؤكد الاندفاع الإسرائيلي في نهج ((الإبادة)).
إذا كانت مسائل كهذه تقتضيها المصلحة المشتركة للحليفين الاستراتيجيين تصطدم بخلافات بينهما، فكيف سيكون عليه الأمر عند التطرق إلى ملفات تتعلق بالمستقبل، بما بعد حرب لا يعرف أحد متى وكيف ستنتهي، أو بالوضع في غزة بعد ((حماس)). لا شك أن هدف ((القضاء)) على الحركة يعني واقعياً أن العمليات الحربية ستطول زمنياً، وقبل أن يتحقق هذا الهدف، الذي لا شيء يضمن تحقيقه، لن يكون الإسرائيليون مستعدين للحديث عن الوضع المستقبلي. هذا ليس مجرد تعنت، بل عقيدة عسكرية متكلسة مدججة بأحدث الأسلحة، وهي التي تسيطر على العقل السياسي الذي يتماهى معها، خصوصاً مع اختراق الأحزاب الصهيونية الدينية المتطرفة لمختلف قطاعات الجيش الإسرائيلي. وهذا ما جعل التعامل مع الشأن الفلسطيني أمنياً فقط بلا أي أثر للسياسة، وبلا أي اعتراف بوجود ((احتلال))، وبوجود اتفاقات مبرمة لإزالة هذا الاحتلال، وقد أصبح ذلك طوال عقد كامل ((تحريماً)) رسمياً للتعاطي مع الجانب الفلسطيني، بل غدا مع بنيامين نتنياهو ((يقيناً)) بأن القضية الفلسطينية طويت، بدليل تسابق الدول العربية إلى التطبيع مع إسرائيل.
لطالما كانت واشنطن تبحث عن تغيير في سلوك العرب، لكنها تجاهلت أمرين حاسمين كي يكون هناك سلام واستقرار في الشرق الأوسط: ضرورة تغيير واشنطن سياساتها وبالتالي سلوكها حيال المنطقة العربية والقضية الفلسطينية، كذلك حتمية أن تغيّر إسرائيل سلوكها كأداة استعمارية متفلتة ومحصنة أمريكياً وغربياً من أي مساءلة أو محاسبة. من هنا أن الخيارات التي تُطرح حالياً لهندسة الوضع في غزّة وإدارته، ويُراد أن يكون للعرب دور رئيسي فيها، لا يمكن أن تتحقق من دون أن توضح واشنطن سياساتها وتنخرط بلا لبس أو غموض في مقاربة جديدة مختلفة عن العقلية الفاشية المسيطرة على إسرائيل. فهذه الأخيرة، بعد ارتكاباتها في غزة والضفة الغربية، لم تعد مؤهلة لأي دور طالما أنها مارست الإبادة والتهجير القسري بهدف تصفية المسألة الفلسطينية. فهل أن واشنطن تريد للفلسطينيين أن ينالوا حقوقهم المشروعة ليعيشوا بسلام وكرامة، إم إنها تريدهم عبيداً لنظام عنصري متطرف أم إنها تسعى إلى رمي العبء الفلسطيني على العرب في مصر والأردن لتبتلع إسرائيل مزيداً من الأرض وتصبح ((دولة يهودية)) نقية على كامل فلسطين؟ هذه عينة من الاستحقاقات التي ما عاد يجوز أن تبقى غامضة أو عرضة للابتزازات والمساومات.
لم يكن الاجتماع بين الوزير بلينكن والوزراء العرب مرضياً للطرفين، لأنه حمل إملاءات إسرائيل لترويجها ولأنهم واجهوه بما وافق عليه المجتمع الدولي من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وهكذا انكشف كذب ((التحول)) الأمريكي، إذ ظل التجاوب مع الموقف العربي الموحد ضعيفاً ومخاتلاً ومهجوساً بإبقاء الدعم لإسرائيل في أعلى درجاته على رغم المآخذ على أدائها. جُبه الجانب العربي في كل مطالبه بسلبية، إما بأن الوقف الفوري لإطلاق النار غير ممكن في هذه المرحلة أو بأن الهدنة الإنسانية هي قيد البحث مع إسرائيل، أو بأن تدفق المساعدات إلى غزة بلا قيود يمكن أن يفيد ((حماس)) التي تحتاج إلى الوقود، أو بأن وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية مرتبط أيضاً بالتصعيد الحاصل في غزة. أما طلب الالتزام ببدء تنفيذ ((حل الدولتين)) فمؤجل إلى ما بعد الحرب... لكن ما العمل إزاء مليون ونصف مليون غزي جُرفت مساكنهم أو دمّرت وأصبحوا بلا مأوى؟ إسرائيل تريد تهجيرهم، والولايات المتحدة موافقة وتستخدم هذه الورقة للضغط على العرب.
شيء من العقلانية أسهم في تفكير الإدارة الأمريكية في إقناع الإسرائيليين بتعديلات ((إنسانية)) على مسار الحرب. لكن شيئاً كثيراً من البراجماتية/ الانتهازية أبقى هذه الإدارة على سلبيتها حيال العرب، إذ إن اتصالاتها غير المباشرة مع إيران توصلت إلى ((تفاهمات)) على عدم توسيع الحرب إقليمياً. وهو ما أكدته إيران عبر الرسائل التي نطق بها وكيلها اللبناني حسن نصرالله، وفيها نأي عن عملية ((طوفان الأقصى)) وتخل علني عن ((حماس))، أما التسخين في جنوب لبنان فلن يتخطى ((قواعد الاشتباك))، وأما هجمات الميليشيات على القواعد الأمريكية في سوريا والعراق فهي مجرد استعراضات لتغطية ((التفاهمات)) التي ستظهر مفاعيلها لاحقاً ومن أهمها أن النفوذ الإيراني تلقى لتوه دعماً أمريكياً متجدداً. هذا ما يفسّر السلبية الأمريكية التي ترمي إلى تحميل العرب أوزار تفجير ألم إسرائيل وكان في جانب كبير من صنع إيران.
* ينشر بالتزامن مع ((النهار العربي)).

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