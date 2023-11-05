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جلسات مفتوحة تجذب زبائن الـfood Truck

11/5/2023 11:12:31 PM
(MENAFN- Al Watan) مع تحسن الأجواء، التي تعيشها الأحساء حاليًا، والتي تمتد لأكثر من 5 أشهر مقبلة، لجأ ملاك عربات الأطعمة إلى تجهيز جلسات مفتوحة بجوار العربات، مزودة بمتطلبات ومستلزمات الراحة، بعضها على غرار تجهيزات المقاهي الحديثة، وإضافة بعض الأرضيات والاكسسوارات والديكورات والطاولات والمقاعد، وتزويد بعضها بالشاشات العملاقة.
وتعد الأماكن المفتوحة، هي الأكثر تفضيلًا لدى الزبائن من الأماكن المغلقة، وتلقى مختلف الأنشطة المفتوحة في الأجواء الباردة والمعتدلة إقبالًا كبيرًا من داخل وخارج الأحساء، وهي بمثابة نقطة جذب ترفيهي وسياحي، وقد تكون وجهة مفضلة للكثيرين؛ للاستمتاع بالأجواء المعتدلة خلال فترات المساء.

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