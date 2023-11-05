جلسات مفتوحة تجذب زبائن الـfood Truck

(MENAFN
- Al Watan) مع تحسن الأجواء، التي تعيشها الأحساء حاليًا، والتي تمتد لأكثر من 5 أشهر مقبلة، لجأ ملاك عربات الأطعمة إلى تجهيز جلسات مفتوحة بجوار العربات، مزودة بمتطلبات ومستلزمات الراحة، بعضها على غرار تجهيزات المقاهي الحديثة، وإضافة بعض الأرضيات والاكسسوارات والديكورات والطاولات والمقاعد، وتزويد بعضها بالشاشات العملاقة.
وتعد الأماكن المفتوحة، هي الأكثر تفضيلًا لدى الزبائن من الأماكن المغلقة، وتلقى مختلف الأنشطة المفتوحة في الأجواء الباردة والمعتدلة إقبالًا كبيرًا من داخل وخارج الأحساء، وهي بمثابة نقطة جذب ترفيهي وسياحي، وقد تكون وجهة مفضلة للكثيرين؛ للاستمتاع بالأجواء المعتدلة خلال فترات المساء.
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