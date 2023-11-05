9 مخالفات صحية جسيمة بغرامات مباشرة

(MENAFN
- Al Watan) حددت لائحة الجزاءات المحدثة، التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أخيرا، 9 مخالفات جسيمة تتعلق بالنظافة العامة تتطلب تطبيق الغرامات مباشرة، وشملت: عدم نظافة حاويات النفايات، ومخالفة اشتراطات النظافة العامة، وعدم الالتزام بقواعد النظافة، وكذلك التسربات أو طفح مياه الصرف الصحي، وتدني مستوى نظافة خزان المياه والأدوات والأواني، وعدم تطبيق أعمال التعقيم، ووجود قوارض أو حشرات، وتدني مستوى النظافة، وكذلك عدم نظافة وسيلة التوصيل المنزلي المصرح بها.
من جهتها، شدَّدت أمانة العاصمة المقدسة على المحال والمنشآت التجارية المتعلقة بالصحة العامة بضرورة تطبيق الاشتراطات الخاصة بالنظافة العامة.
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة، أسامة الزيتوني، أن المخالفات غير الجسيمة تتمثل في تدني مستوى النظافة العامة للأرضيات أو الجدران والأسقف والرصيف، سواءً من الداخل أو الخارج، وتراكم الأتربة على النوافذ أو مصادر الإضاءة والتهوية، وكذلك تسرب أو تساقط المياه من أجهزة التكييف أو الثلاجات أو تمديدات البخار أو تجميع المياه في أوعية مكشوفة.
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