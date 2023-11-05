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9 مخالفات صحية جسيمة بغرامات مباشرة

11/5/2023 11:12:31 PM
(MENAFN- Al Watan) حددت لائحة الجزاءات المحدثة، التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أخيرا، 9 مخالفات جسيمة تتعلق بالنظافة العامة تتطلب تطبيق الغرامات مباشرة، وشملت: عدم نظافة حاويات النفايات، ومخالفة اشتراطات النظافة العامة، وعدم الالتزام بقواعد النظافة، وكذلك التسربات أو طفح مياه الصرف الصحي، وتدني مستوى نظافة خزان المياه والأدوات والأواني، وعدم تطبيق أعمال التعقيم، ووجود قوارض أو حشرات، وتدني مستوى النظافة، وكذلك عدم نظافة وسيلة التوصيل المنزلي المصرح بها.
من جهتها، شدَّدت أمانة العاصمة المقدسة على المحال والمنشآت التجارية المتعلقة بالصحة العامة بضرورة تطبيق الاشتراطات الخاصة بالنظافة العامة.
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة، أسامة الزيتوني، أن المخالفات غير الجسيمة تتمثل في تدني مستوى النظافة العامة للأرضيات أو الجدران والأسقف والرصيف، سواءً من الداخل أو الخارج، وتراكم الأتربة على النوافذ أو مصادر الإضاءة والتهوية، وكذلك تسرب أو تساقط المياه من أجهزة التكييف أو الثلاجات أو تمديدات البخار أو تجميع المياه في أوعية مكشوفة.

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