Monday, 06 November 2023 09:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمطار تمتد لـ10 مناطق

11/5/2023 11:12:31 PM
(MENAFN- Al Watan) تواصل الأحد، هطول الأمطار الرعدية الغزيرة التي أدت إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الرياض، والقصيم، وحائل، وتبوك، والجوف، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، وشهدت أجزاء من المنطقة الشرقية والحدود الشمالية أمطارًا خفيفة إلى متوسطة.
وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج، مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة، مع تشكل السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، يصل إلى مترين ونصف مع تشكل السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج، مع تشكل السحب الرعدية الممطرة.

MENAFN05112023000089011017ID1107376525

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث