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العميد والزعيم للابتعاد بالصدارة القارية

11/5/2023 11:12:31 PM
(MENAFN- Al Watan) يطمح الاتحاد والهلال إلى مواصلة تمسكهما بقمتي المجموعتين الثالثة والرابعة لدوري أبطال آسيا، حينما يحلان اليوم ضيفين ثقيلين على القوة الجوية العراقي، ومومباي سيتي الهندي، لحساب الجولة الرابعة لدور المجموعات للبطولة القارية الكبرى، وانتصار العميد والزعيم سيقربهما كثيرا من بلوغ دور الـ16 للبطولة وسيجعل موقفيهما رائعين قبل جولتين من ختام دور المجموعات، لا سيما وأنه يتأهل عن غرب القارة للدور المقبل متصدري المجموعات، إضافة إلى أفضل 3 أندية حلت في وصافة المجموعات الخمس. ويشهد اليوم أيضا مواجهتين لحساب المجموعتين ذاتهما، ففي المجموعة الثالثة يتواجه سباهان أصفهان الإيراني وأجمك الأوزبكي على إستاد نقش جهان، وفي المجموعة الرابعة يلتقي ناساجي الإيراني ونافباهور الأوزبكي، على إستاد أزادي.

مهمة سهلة
سيكون الهلال في مهمة سهلة على الورق، عندما يحل ضيفا على مومباي سيتي الهندي، على إستاد شري شيف شهاتراباتي الرياضي، لحساب الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا.
وكشفت مباراة الذهاب بين الفريقين الفوارق الفنية الكبيرة، حيث انتصر الزعيم بنصف درزن من الأهداف، ويتصدر الهلال المجموعة بـ 7 نقاط، بفارق الأهداف أمام نافباهور الأوزبكي، ويحتل ناساجي الإيراني المركز الثالث بـ 3 نقاط، فيما يتذيل مومباي سيتي المجموعة دون رصيد.
اختبار صعب
على إستاد فرانسو حريري، سيجد مدرب الاتحاد البرتغالي نونو سانتو نفسه أمام مهمة صعبة للبحث عن طوق نجاة، لإنقاذ مستقبله مع العميد، عندما يصطدم بالقوة الجوية العراقي. ويتقابل الفريقان على أرض القوة الجوية الطامح لرد الاعتبار، بعد خسارة مواجهة الذهاب، بالجولة الماضية، في جدة صفر/1، بالجولة الرابعة للمجموعة الثالثة. ويعيش سانتو أسوأ فتراته حاليا، منذ توليه تدريب الاتحاد بسبب تراجع النتائج في دوري روشن السعودي للمحترفين، فلم يتذوق طعم الانتصارات في آخر 5 مباريات. ويحاول سانتو أن يعود بالانتصار ليحافظ على الصدارة التي يعتليها بالعلامة الكاملة 9 نقاط، بعدما اعتبرت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي العميد فائزا على سباهان أصفهان 3/صفر. بدوره، يسعى القوة الجوية للحفاظ على حظوظه في التأهل عن هذه المجموعة لا سيما وأنه يحل في الوصافة برصيد 4 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على سباهان أصفهان الإيراني.

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