العميد والزعيم للابتعاد بالصدارة القارية

(MENAFN
- Al Watan) يطمح الاتحاد والهلال إلى مواصلة تمسكهما بقمتي المجموعتين الثالثة والرابعة لدوري أبطال آسيا، حينما يحلان اليوم ضيفين ثقيلين على القوة الجوية العراقي، ومومباي سيتي الهندي، لحساب الجولة الرابعة لدور المجموعات للبطولة القارية الكبرى، وانتصار العميد والزعيم سيقربهما كثيرا من بلوغ دور الـ16 للبطولة وسيجعل موقفيهما رائعين قبل جولتين من ختام دور المجموعات، لا سيما وأنه يتأهل عن غرب القارة للدور المقبل متصدري المجموعات، إضافة إلى أفضل 3 أندية حلت في وصافة المجموعات الخمس. ويشهد اليوم أيضا مواجهتين لحساب المجموعتين ذاتهما، ففي المجموعة الثالثة يتواجه سباهان أصفهان الإيراني وأجمك الأوزبكي على إستاد نقش جهان، وفي المجموعة الرابعة يلتقي ناساجي الإيراني ونافباهور الأوزبكي، على إستاد أزادي.
مهمة سهلة
سيكون الهلال في مهمة سهلة على الورق، عندما يحل ضيفا على مومباي سيتي الهندي، على إستاد شري شيف شهاتراباتي الرياضي، لحساب الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا.
وكشفت مباراة الذهاب بين الفريقين الفوارق الفنية الكبيرة، حيث انتصر الزعيم بنصف درزن من الأهداف، ويتصدر الهلال المجموعة بـ 7 نقاط، بفارق الأهداف أمام نافباهور الأوزبكي، ويحتل ناساجي الإيراني المركز الثالث بـ 3 نقاط، فيما يتذيل مومباي سيتي المجموعة دون رصيد.
اختبار صعب
على إستاد فرانسو حريري، سيجد مدرب الاتحاد البرتغالي نونو سانتو نفسه أمام مهمة صعبة للبحث عن طوق نجاة، لإنقاذ مستقبله مع العميد، عندما يصطدم بالقوة الجوية العراقي. ويتقابل الفريقان على أرض القوة الجوية الطامح لرد الاعتبار، بعد خسارة مواجهة الذهاب، بالجولة الماضية، في جدة صفر/1، بالجولة الرابعة للمجموعة الثالثة. ويعيش سانتو أسوأ فتراته حاليا، منذ توليه تدريب الاتحاد بسبب تراجع النتائج في دوري روشن السعودي للمحترفين، فلم يتذوق طعم الانتصارات في آخر 5 مباريات. ويحاول سانتو أن يعود بالانتصار ليحافظ على الصدارة التي يعتليها بالعلامة الكاملة 9 نقاط، بعدما اعتبرت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي العميد فائزا على سباهان أصفهان 3/صفر. بدوره، يسعى القوة الجوية للحفاظ على حظوظه في التأهل عن هذه المجموعة لا سيما وأنه يحل في الوصافة برصيد 4 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على سباهان أصفهان الإيراني.
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