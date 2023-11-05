3 مواجهات قوية بدوري Yelo

(MENAFN
- Al Watan) تنطلق، اليوم، منافسات الجولة العاشرة، لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، بـ3 مباريات مهمة وصعبة، فعلى ملعبه يستقبل هجر قبل الأخير بـ5 نقاط، نظيره الباطن الـ11 برصيد 11 نقطة في مواجهة مهمة للطرفين، فالمضيف ينشد الابتعاد عن مراكز القاع والهبوط، والضيف يريد تحسين موقفه في وسط الترتيب.
ويتقابل على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية الصفا الأخير برصيد 3 نقاط، والغائب عن الجولة الماضية لتأجيل مواجهته أمام الفيصلي لارتباط الأخير بمواجهات كأس خادم الحرمين الشريفين، والقيصومة الـ16 بـ5 نقاط في لقاء لا يقل أهمية عن سابقه، بل إنه ذو أهمية قصوى كون الفريقين يريدان الخروج من مراكز الهبوط، وعلى ملعبه يستضيف البكيرية الخامس بـ15 نقطة، النجمة الغائب عن الجولة السابقة لارتباطه بمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، والذي يملك 11 نقطة في المركز التاسع.
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