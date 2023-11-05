Monday, 06 November 2023 09:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


3 مواجهات قوية بدوري Yelo

11/5/2023 11:12:31 PM
(MENAFN- Al Watan) تنطلق، اليوم، منافسات الجولة العاشرة، لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، بـ3 مباريات مهمة وصعبة، فعلى ملعبه يستقبل هجر قبل الأخير بـ5 نقاط، نظيره الباطن الـ11 برصيد 11 نقطة في مواجهة مهمة للطرفين، فالمضيف ينشد الابتعاد عن مراكز القاع والهبوط، والضيف يريد تحسين موقفه في وسط الترتيب.
ويتقابل على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية الصفا الأخير برصيد 3 نقاط، والغائب عن الجولة الماضية لتأجيل مواجهته أمام الفيصلي لارتباط الأخير بمواجهات كأس خادم الحرمين الشريفين، والقيصومة الـ16 بـ5 نقاط في لقاء لا يقل أهمية عن سابقه، بل إنه ذو أهمية قصوى كون الفريقين يريدان الخروج من مراكز الهبوط، وعلى ملعبه يستضيف البكيرية الخامس بـ15 نقطة، النجمة الغائب عن الجولة السابقة لارتباطه بمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، والذي يملك 11 نقطة في المركز التاسع.

MENAFN05112023000089011017ID1107376523

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث