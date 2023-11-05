الحرمان يتيح للعبود فسخ عقده

(MENAFN
- Al Watan) بينت مصادر قانونية، أنه يحق للاعب الاتحاد المستبعد منذ نهاية الموسم الماضي من حسابات مدرب العميد، البرتغالي نونو سانتو، فسخ عقده لسبب مشروع، ويحق له الحصول على كامل القيمة المالية المتبقية له في العقد، ثم التوقيع لناد آخر مجانا، كون حرمان اللاعب من التدريبات والمباريات يعد في حد ذاته سببا مشروعا للفسخ، وأن ذلك ليس من المسائل المختلف عليها، بل ثابت، وهناك سوابق قضائية تدعم ذلك.
وكانت أنباء أكدت أن اللاعب تقدم بشكوى ضد ناديه لدى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، يطلب فيها فسخ عقده مع ناديه.
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