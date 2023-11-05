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الحرمان يتيح للعبود فسخ عقده

11/5/2023 11:12:31 PM
(MENAFN- Al Watan) بينت مصادر قانونية، أنه يحق للاعب الاتحاد المستبعد منذ نهاية الموسم الماضي من حسابات مدرب العميد، البرتغالي نونو سانتو، فسخ عقده لسبب مشروع، ويحق له الحصول على كامل القيمة المالية المتبقية له في العقد، ثم التوقيع لناد آخر مجانا، كون حرمان اللاعب من التدريبات والمباريات يعد في حد ذاته سببا مشروعا للفسخ، وأن ذلك ليس من المسائل المختلف عليها، بل ثابت، وهناك سوابق قضائية تدعم ذلك.
وكانت أنباء أكدت أن اللاعب تقدم بشكوى ضد ناديه لدى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، يطلب فيها فسخ عقده مع ناديه.

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