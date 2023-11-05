6 مواجهات في ممتاز السلة
التاريخ
11/5/2023 11:12:30 PM
(MENAFN
- Al Watan) تقام اليوم منافسات الجولة الخامسة للدوري الممتاز لكرة السلة، إذ يلتقي الهلال المتصدر بـ8 نقاط والخليج السابع بـ5نقاط، ويتواجه النصر الثاني بـ8 نقاط والصفا التاسع بـ5 نقاط، ويتقابل الأهلي الثالث بـ8 نقاط والفتح الخامس بـ7 نقاط، ويواجه الاتحاد الرابع بـ8 نقاط السلام الثامن بـ5 نقاط، ويستضيف ضباء الـ12 بـ4 نقاط نظيره أحد العاشر بالرصيد نفسه، ويقابل التعاون الـ11 بـ4 نقاط الوحدة السادس بـ6 نقاط.
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