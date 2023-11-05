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78 يوما والعالمي بلا خسارة

11/5/2023 11:12:30 PM
(MENAFN- Al Watan) تجاوزت انتصارات النصر في دوري روشن الحالي خلال 12 جولة، انتصاراته في الموسم الاستثنائي الذي توج في نهايته بآخر ألقابه الدورية موسم 2019، إذ كسر انتصار العالي أمام الخليج شراكة الانتصارات بـ9 انتصارات حاليا، مقابل 8 انتصارات في موسم 2019، ومساواة الخسائر بخسارتين، في وقت سجل الفريق تفوقا تاريخيا بقيادة نجمه البرتغالي رونالدو، وسط مطاردة مستمرة لمتصدر الدوري، وتفاؤل نصراوي بتكرار الموسم الاستثنائي، إضافة إلى أنه سجل فوزه الـ15 في آخر 16 مواجهة خاضها بكل المسابقات فيما تعادل مرة واحدة، من دون خسارة. وكانت آخر خسارة تلقاها فارس نجد في الـ18 من أغسطس الماضي على يد التعاون صفر/ 2 بالجولة الثانية للدوري أي قبل 78 يوما.
انتصارات
تربط الانتصارات والنصر علاقة وثيقة هذا الموسم، حيث لم يعرف طعم الخسارة مدة 1440 دقيقة، حصيلة 16 مباراة على التوالي، إذ سجل العالمي انتصاره الـ15 هذا الموسم، مقابل تعادل وحيد، في وقت وصل الفريق إلى النقطة الـ28 في المركز الثاني، مواصلا مطاردته المباشرة لمنافسه التقليدي الهلال متصدر الدوري، ومتفوقا على الأخير في تسجيل الأهداف بـ33 هدفا مقابل 32 هدفا.
تفوق
أثبت قائد النصر كريستيانو رونالدو تفوقه على أجانب دوري روشن، والنجوم العالميين، حيث عادلت أهدافه أهداف مهاجم مانشستر سيتي النرويجي هالاند، كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في العالم في العام الحالي بـ44 هدفا لكل منهما، وواصل رونالدو قيادته لانتصارات فريقه إما بالتسجيل أو المساهمة، ووضع النجم البرتغالي بصمته أمام الخليج بتسجيل هدف وصناعة آخر، ليصل معها إلى 36 مساهمة، منها 27 هدفا و9 تمريرات حاسمة، منها تسجيل 12 هدفا هذا الموسم، وصناعة 7 أهداف، ويعد أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في الدوريات الخليجية، وأكثر اللاعبين البرتغاليين تسجيلا في الدوري، إلى جانب صدارته لترتيب هدافي روشن بـ12 هدفا.
-78 يوما والعالمي بلا خسارة
-18 أغسطس شهد آخر خسارة نصراوية
-1440 دقيقة بلا خسارة سجلت رقما تاريخيا لفارس نجد
-44 هدفا تتوج عالمية الدون في 2023

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