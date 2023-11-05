(MENAFN
- Al Watan) تجاوزت انتصارات النصر في دوري روشن الحالي خلال 12 جولة، انتصاراته في الموسم الاستثنائي الذي توج في نهايته بآخر ألقابه الدورية موسم 2019، إذ كسر انتصار العالي أمام الخليج شراكة الانتصارات بـ9 انتصارات حاليا، مقابل 8 انتصارات في موسم 2019، ومساواة الخسائر بخسارتين، في وقت سجل الفريق تفوقا تاريخيا بقيادة نجمه البرتغالي رونالدو، وسط مطاردة مستمرة لمتصدر الدوري، وتفاؤل نصراوي بتكرار الموسم الاستثنائي، إضافة إلى أنه سجل فوزه الـ15 في آخر 16 مواجهة خاضها بكل المسابقات فيما تعادل مرة واحدة، من دون خسارة. وكانت آخر خسارة تلقاها فارس نجد في الـ18 من أغسطس الماضي على يد التعاون صفر/ 2 بالجولة الثانية للدوري أي قبل 78 يوما.
انتصارات
تربط الانتصارات والنصر علاقة وثيقة هذا الموسم، حيث لم يعرف طعم الخسارة مدة 1440 دقيقة، حصيلة 16 مباراة على التوالي، إذ سجل العالمي انتصاره الـ15 هذا الموسم، مقابل تعادل وحيد، في وقت وصل الفريق إلى النقطة الـ28 في المركز الثاني، مواصلا مطاردته المباشرة لمنافسه التقليدي الهلال متصدر الدوري، ومتفوقا على الأخير في تسجيل الأهداف بـ33 هدفا مقابل 32 هدفا.
تفوق
أثبت قائد النصر كريستيانو رونالدو تفوقه على أجانب دوري روشن، والنجوم العالميين، حيث عادلت أهدافه أهداف مهاجم مانشستر سيتي النرويجي هالاند، كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في العالم في العام الحالي بـ44 هدفا لكل منهما، وواصل رونالدو قيادته لانتصارات فريقه إما بالتسجيل أو المساهمة، ووضع النجم البرتغالي بصمته أمام الخليج بتسجيل هدف وصناعة آخر، ليصل معها إلى 36 مساهمة، منها 27 هدفا و9 تمريرات حاسمة، منها تسجيل 12 هدفا هذا الموسم، وصناعة 7 أهداف، ويعد أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في الدوريات الخليجية، وأكثر اللاعبين البرتغاليين تسجيلا في الدوري، إلى جانب صدارته لترتيب هدافي روشن بـ12 هدفا.
-78 يوما والعالمي بلا خسارة
-18 أغسطس شهد آخر خسارة نصراوية
-1440 دقيقة بلا خسارة سجلت رقما تاريخيا لفارس نجد
-44 هدفا تتوج عالمية الدون في 2023
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