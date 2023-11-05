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التعديل 14 الحجة الدستورية لاستبعاد ترمب

11/5/2023 11:12:30 PM
(MENAFN- Al Watan) استمع القضاة في كولورادو ومينيسوتا الأسبوع الماضي إلى الحجج في القضايا التي رفعتها مجموعات من الناخبين زعموا أن جزءًا من الدستور غالبًا ما يتم تجاهله - المادة 3 من التعديل الرابع عشر - يمنع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب من الاقتراع في ولايتهم. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الجزئية في كولورادو حكمًا أوليًا هذا الشهر.
وستنظر محكمة في ميشيغان هذا الأسبوع في قضية مماثلة ضد ترمب حيث يقوم محاموه بمقاضاة المسؤولين في تلك الولاية لإدراجه قسرًا في بطاقة الاقتراع.
يزعم منتقدو ترمب أنه انتهك بوضوح المادة 3 نظرًا لارتباطه بأعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول الأمريكي والجهود المبذولة لمنع التصديق على فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات.
وتم التصديق على القسم 3 من التعديل الرابع عشر بعد الحرب الأهلية لمنع المتمردين الكونفدراليين السابقين من انتخابهم لمناصب حكومية. والذي ينص على: إن أي شخص أدى اليمين ((كضابط في الولايات المتحدة لدعم الدستور)) ثم ((انخرط في تمرد)) أو قدم ((المساعدة أو الراحة للعدو)) لا يمكنه تولي منصب.
نظرية مؤامرة
وقال لورانس ترايب، أستاذ القانون بجامعة هارفارد والباحث الدستوري: ((الأمر واضح للغاية)). ((الاحتمالات هي أن محكمة ولاية واحدة على الأقل ستقرر أن لغة التعديل الرابع عشر تعني ما تقوله وتقول ما تعنيه، وهذا ينطبق على هذه الحالة الواضحة)).
ووصف ترمب الدعاوى القضائية بأنها ((نظرية مؤامرة سخيفة)) و((تدخل في الانتخابات)). ويقول فريقه القانوني في وثائق المحكمة إن حق التعديل الأول في حرية التعبير يحمي الرئيس السابق من مزاعم تورطه في التمرد.
ووصف محامي ترمب، سكوت جيسلر، الذي دافع عنه في المحكمة في كولورادو الأسبوع الماضي، تحدي التعديل الرابع عشر هناك بأنه ((مناهض للديمقراطية)) وأكد أنه ((يبدو أنه يطفئ فرصة.. وأنهم قادرون على اختيار والتصويت للمرشح الرئاسي الذي يريدونه)).
نظرية الإبعاد
واكتسبت الحجة الدستورية لاستبعاد ترمب زخمًا بعد أن كتب اثنان من الباحثين القانونيين المحافظين البارزين تحليلا في مجلة Law Review بجامعة بنسلفانيا، وخلص إلى أن المادة 3 ((صالحة وقابلة للتنفيذ وذاتية التنفيذ)) - وتنطبق على ترمب.
إن الادعاء، بموجب هذه النظرية، بأن كل وزير خارجية لديه السلطة لإبعاد ترمب من بطاقات الاقتراع من جانب واحد، مدعوم، جزئيًا على الأقل، بحكم محكمة الاستئناف لعام 2012 من قاضي المحكمة العليا الحالي - ومرشح ترمب - نيل. جورساتش.
في نزاع حول مواطن متجنس يسعى للترشح للرئاسة في كولورادو، خلص جورساتش إلى أن ((المصلحة المشروعة للدولة في حماية النزاهة والأداء العملي للعملية السياسية تسمح لها باستبعاد المرشحين المحظورين دستوريًا من تولي مناصبهم من الاقتراع)).
وقالت سارة إيسجور، المحللة القانونية في شبكة ABC News والمسؤولة السابقة في وزارة العدل في عهد ترمب، إن القضية ((صعبة)).
التعديل 14 ينص على:
أي شخص أدى اليمين ((كضابط في الولايات المتحدة لدعم الدستور)) ثم ((انخرط في تمرد)) أو قدم ((المساعدة أو الراحة للعدو)) لا يمكنه تولي منصب.

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