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روسيا تنتظر نفاد الدعم الغربي لكييف

11/5/2023 11:12:30 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكر الجيش الروسي، أن ضربة صاروخية أوكرانية على حوض بناء السفن في شبه جزيرة القرم التي ضمتها، ألحقت أضرارا بسفينة روسية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الأوكرانية أطلقت 15 صاروخا من طراز كروز على حوض بناء السفن زاليف في مدينة كيرتش الواقعة شرق شبه جزيرة القرم. وذكر بيان للوزارة أن الدفاعات الجوية أسقطت 13 صاروخا لكن آخرين أصابوا حوض بناء السفن وألحقوا أضرارا بسفينة.
وتعليقًا على الضربة الأخيرة قال رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني أندريه ييرماك في منشور على تطبيق تلغرام إن ((الحياة تثبت باستمرار أنه لن يكون هناك أسطول البحر الأسود (الروسي) في شبه جزيرة القرم)).
فيما أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الولايات المتحدة لا يمكنها تقديم الدعم لكييف إلى ما لا نهاية، فلديها الكثير من مشاكلها الخاصة، وهذا هو الحال أيضًا في أوروبا.
رد روسي
وقال بيسكوف، في مقابلة: ((في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، هناك إرهاق متزايد من المشكلة الأوكرانية في حد ذاتها، ومن نظام كييف ومن العبء الذي وضعوه على أكتافهم))، مضيفًا أن ذلك يرجع إلى ضخ الأموال للنظام الأوكراني وتزويده بالأسلحة والذخائر.
وأوضح، أنه ((حتى الدول القوية من الناحية الاقتصادية مثل الولايات المتحدة لا يمكنها القيام بذلك إلى أجل غير مسمى، فلديها الكثير من مشاكلها الخاصة.. وكل هذا في مرحلة ما يتحول إلى عبء غير ضروري لن تعود قادرة على تحمله)).
وأشار إلى أنهم في الغرب ((يدركون أن جزءًا من الأموال التي يقدمونها لأوكرانيا يتم سرقتها. ونحن نستمع إلى هذه الاعترافات في الكونغرس أثناء المناقشات وفي اللجان. وبالطبع، يتعين عليهم أن يشرحوا لناخبيهم بطريقة أو بأخرى سبب عدم وجود آلية مناسبة للإنفاق.. لماذا يغضون الطرف عن ذلك، لماذا يطرحون مسألة تخصيص مبالغ جديدة)).

أسطول بحري
وقال قائد القوات الجوية الأوكرانية، ميكولا أوليشوك، في بيان إنه في وقت الهجوم الذي نفذه الطيران التكتيكي الأوكراني، ((كانت إحدى أحدث السفن التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي في حوض بناء السفن - حاملة صواريخ كروز كاليبر)). لكنه لم يقل بشكل مباشر أن هذه السفينة بالذات تضررت من الضربة.
وكانت شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني من أوكرانيا في عام 2014، هدفا متكررا منذ أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو واسع النطاق لأوكرانيا قبل 20 شهرا.

القرم
كانت شبه جزيرة القرم بمثابة المحور الرئيسي لدعم الغزو
استهدفت أوكرانيا بشكل متزايد المنشآت البحرية فيها
أدى هجوم صاروخي أوكراني على حوض بناء السفن الاستراتيجي في مدينة سيفاستوبول الساحلية إلى تدمير سفينتين روسيتين وإصابة 24 شخصا في وقت لاحق من الشهر نفسه، استهدف هجوم صاروخي مقر البحرية الروسية في شبه جزيرة القرم في سيفاستوبول

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