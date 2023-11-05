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اليمنيون يسخرون من الخطوط الحمراء للحوثي

11/5/2023 11:12:30 PM
(MENAFN- Al Watan) لطالما استغل الحوثيون فلسطين لعبثهم، واستمر ذلك، حيث تداول عدد من اليمنيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي عددا كبيرا من الرسائل التهكمية على كلمة عبدالملك الحوثي، ومنها ((من يفجر مساجد اليمن لا يمكن أن يحرر الأقصى)). كما ظهر تناقض بين خطاب عبدالملك الحوثي وتصريح الناطق العسكري، حيث كان الأول يهدد ويتوعد، واضعا خطا أحمر لمشاركة الحوثيين في قتال الإسرائيليين. بينما الناطق العسكري الحوثي صرح: ((إطلاق عدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة على أهداف في إسرائيل)).
شرط المشاركة
وأوضح مصدر يمني أنه في خطاب عبدالملك الحوثي، الذي وضع شرطا لمشاركته في مواجهة العدوان الإسرائيلي يتعلق بالتدخل الأمريكي، قال: ((نحن على تنسيق مع المقاومة. وإذا تدخلت أمريكا بشكل عسكري مباشر، فمستعدون للمشاركة حتى بالقصف الصاروخي والطائرات المسيرة))، بينما ليست هناك أي مشكلة لدى الحوثي من استمرار انتهاكات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والتدمير والقتل، وقصف المستشفيات في الوقت الراهن.
سخرية الشعب
وأشار المصدر إلى أن الشعب اليمني تضاحكوا واستحقروا الخط الأحمر لعبدالملك الحوثي، ووصفوه بخط إيران الذي يخضع الحوثي لحدوده، ويعمل تحت سلطته.
وطرح المصدر تساؤلا: لماذا لم يقم الحوثي بحملة مثل تلك الحملات التي يمارسها في اليمن، لجمع ونهب أموال الشعب، من أجل دعم الفلسطينيين، وكيف يضع خطا أحمر للتدخل الأمريكي في الوقت الذى فيه إسرائيل تسحق المواطنين في غزة؟!.
كما لفت إلى أن حجم تعليقات ورسائل الاستخفاف والاستهزاء والسخرية من عبدالملك الحوثي من قِبل اليمنيين غير مسبوقة قبل الآن تجاه خطابه عن إسرائيل والخط الأحمر، حيث قالت بعض التغريدات: ((أول عمل سيمارسه الحوثيون لتحرير فلسطين تفجير الأقصى))، و((أنتم وإسرائيل عدو واحد لليمن))، و((من يفجر مساجد اليمن لا يمكن أن يحرر الأقصى))، و((صواريخكم وطائراتكم المسيرة من دمرت اليمن)).
المحطة الأخيرة
وأضاف المصدر: ((على خطى حسن نصرالله نفسها يمشي عبدالملك الحوثي، حيث استغل حسن نصرالله القضية الفلسطينية في تسويق مشروعه الإرهابي الإيراني في لبنان والمنطقة كما يستغل عبدالملك الحوثي القضية في مشروعه باليمن، والجديد أن الغطاء كشف تماما عن الحوثيين، وأحداث غزة فضحت شعار ((الموت لإسرائيل))، حيث إن هناك أدلة قاطعة وبراهين على كذبة هذا الشعار. ففي العام 2019 و2022، تعامل الحوثيون مع إسرائيل من خلال تنسيق سري لنقل عدد من اليهود من اليمن إلى إسرائيل))، مشيرا إلى أن خدعة الحوثي وشعاره ((الموت لإسرائيل)) كانا المحطة الأخيرة أمام الشعب اليمني، لمعرفة الحقيقة.
استغلال مستمر
واستغل الحوثيون فلسطين لعبثهم من خلال حضور العلم الفلسطيني في كل دورة حوثية ثقافية، وفي كل تعبئة حوثية دائمة، وفي كل حشد وتأهيل، بل كان الحوثيون عند تجنيد المقاتلين والأطفال وتحفيزهم يشعرونهم بأن ذلك لمقاتلة إسرائيل، وأن المواجهة مع اليهود، ليجد مقاتلو الحوثي أنفسهم على مشارف مأرب وحضرموت وعدن، لقتال الشعب اليمني.
وبيّن المصدر أن عبدالملك الحوثي وجه قبل عدة سنوات عبر قناة ((المسيرة)) إلى إسرائيل تهديدات مباشرة.
وختم المصدر بقوله: ((اليوم الشعب اليمني في الداخل والخارج يدركون ويعرفون أن عبدالملك الحوثي هو نسخة مكررة من حسن نصرالله تعمل تحت توجيهات طهران، لتدمير الأوطان وتفكيك المجتمعات وزراعة الإرهاب)).
استغلال الحوثي القضية الفلسطينية
شعار مضلل ((الموت لإسرائيل))
استخدام العلم الفلسطيني في كل المناسبات
استغلال قضية فلسطين في استعطاف الشعب
الخطب الإعلامية والتهديدات الكاذبة

MENAFN05112023000089011017ID1107376517

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