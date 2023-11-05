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117 متهما بالاعتداء على أشخاص يوميا

11/5/2023 11:12:30 PM
(MENAFN- Al Watan) قفز عدد المتهمين في قضايا الاعتداء على الأشخاص 39.35% بين العامين الماضيين، إذ بلغ عدد المتهمين في 2021 نحو 55127 متهما، بينما ارتفع إلى 82135 متهما في 2022، بإجمالي 42800 قضية، وبواقع 117 متهما يوميا، وذلك وفقا لرصد ((الوطن))، استنادا إلى تقرير رقمي صادر من النيابة العامة. وبلغت قضايا الاعتداء على الأشخاص في 2021 نحو 42476 قضية، وزادت في 2022 بـ324 قضية بإجمالي 42800 قضية.
عقوبة المتهم
نص القانون على العديد من الإجراءات في حالات الاعتداء على الأشخاص، وفي حال الاعتداء على أي شخص جسديا أو لفظيا، يعاقب المعتدي بعقوبة رادعة تصل للسجن 10 سنوات، إضافة إلى غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، وكذلك يخضع لعقوبات تعزيزية صادرة من القاضي المسؤول عن القضية، أما الإجراءات القانونية المتخذة في حالة الاعتداء بالضرب على شخص ما، فتشمل: عقوبة الضرب باليد بحسب ما نصت عليه المادة التاسعة من النظام، هي السجن على أن يكون الاعتداء عمد ما دون النفس، وإذا نتج عنه تعطيل منفعة، أو زوال عضو، أو جزء منهما، أو أي إصابة تصل مدة الشفاء منها إلى ما يزيد عن 15 يوما، فإن لم يتنازل صاحب الحق المعتدى عليه، فإن عقوبة الضرب بالعصا أو بأداة حادة ليست مساوية لعقوبة الضرب بغيرهما؛ لأن الضرب بهما من الممكن أن يؤدي إلى عاهة دائمة، ومن الممكن أن تؤدي إلى الموت، لذلك يستحق عقوبة أقسى كونه يمس حياة الأشخاص ويشكل خطرا عليها، ففي هذه الحالة تكون العقوبة الحبس لمدة 10 سنوات، وفرض غرامة تصل إلى مليون ريال والتي يقدرها القاضي المطلع على القضية، وفي بعض الحالات قد يمتد الحكم ليصل إلى الجلد.
اعتداء عمد
يعاقب القانون المعتدي بضرب الوجه فعلى عكس اعتقاد البعض، فصفع الوجه هو جريمة ولا يشترط في هذه الحالة تحديد الشخص (المعتدى عليه) مثل أن تكون الزوجة، أو الابنة، أو الأخت، لأن الفعل واحد بغض النظر عن هوية الشخص المعتدى عليه.
وحدد النظام العقوبات المترتبة على ضرب الزوجة، وفقا لما نصت عليه المادة 13 من اللائحة التنفيذية لنظام حماية الإيذاء، والتي تبدأ بفرض غرامة مالية لا تتعدى 50 ألف ريال، إذ يترك التقدير للقاضي على حسب كبر القضية وإن كان الضرر كبيرا أم لا. وعقوبة الضرب البسيط من الجرائم التي تتطلب التوقيف باعتباره اعتداء عمد ما دون النفس، ففي هذه الحالة من الممكن أن يحصل صلح بين الطرفين بشكل ودي إن كانت المسألة بسيطة، وذلك مقابل مبلغ مالي (كتعويض)، ومن ناحية أخرى إن كانت الحادثة بسيطة ولم يقم المعتدى عليه برفع دعوى ضد المعتدي في هذه الحالة ستقوم النيابة بالفصل في التهمة، كما ستصدر حكم التوقيف على المعتدي.
الاعتداء اللفظي
عقوبة الاعتداء اللفظي كبيرة قد تصل للسجن أو الجلد وفقا للشريعة الإسلامية وأيضا دفع تعويض مادي عن الضرر النفسي نتيجة الاعتداء اللفظي. ووفقا للمادة رقم 306 فإن التعدي اللفظي يقلل من شرف المتعدي عليه. ومن أشكال التعدي اللفظي الذي يتم معاقبة الجاني عليه، الإذلال والذم والشتم والتهديد والرهاب النفسي وتقليل شأن الآخر وتوجيه الاتهامات له. كما يعد كل من القذف والتشهير وتجاهل الآخر وتشويه السمعة والإفادات الكاذبة المتعمدة بحق شخص ما نوعا من أنواع العنف النفسي.
المتهمون بقضايا الاعتداء
2021
55127 متهما
2022
82135 متهما
%39.35 بين العامين الماضيين
قضايا الاعتداء
2021
42476 قضية
2022
324 قضية
إجمالي القضايا
42800 قضية

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