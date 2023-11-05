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استمرار هطول الأمطار على 9 مناطق

11/5/2023 11:12:30 PM
(MENAFN- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك ، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير جازان، كما لا يستبعد تشكل الضباب خلال الليل والصباح الباكر على حائل ، القصيم ، سواحل المنطقة الشرقية، وأجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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