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شهر على الحرب والاحتلال يرتكب مجازر مروعة

11/5/2023 11:12:29 PM
(MENAFN- Al Watan) مع الارتفاع المستمر في شهداء العدوان الإسرائيلي والذي قتل 4008 أطفال، مع توقعات باستمرار الزيادة إذا لم يوقف العدوان القصف، تستمر اسفزازات العدوان الإسرائيلي عبر التصريحات المتطرفة الصادرة من وزير في حكومتها، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر، وهو ما أدانته المملكة العربية السعودية، وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: ((إن عدم إقالة الوزير من الحكومة فورًا، والاكتفاء بتجميد عضويته تعكس قمة الاستهتار بجميع المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية لدى الحكومة الإسرائيلية)).
كما رفضت إسرائيل فكرة وقف هجومها، حتى ولو لفترة توقف إنساني قصيرة، التي اقترحها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال جولته الحالية في المنطقة.
جرائم حرب
فيما أدانت الحكومة الأردنية التصريحات العنصرية التحريضية والاستفزازية الصادرة عن أحد وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي حول إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، باعتبارها دعوة للإبادة الجماعية، وجريمة كراهية لا يمكن السكوت عنها، وتحريضًا مدانًا على القتل وارتكاب جرائم الحرب، إلى جانب الجرائم التي تُرتكب ضد أهالي قطاع غزة.
وعد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير سفيان القضاة، هذه التصريحات خرقًا فاضحًا ومرفوضًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصعيدًا خطيرًا يتطلب من المجتمع الدولي العمل فورًا على التصدي له، والتصدي لخطاب الكراهية، من خلال خطوات فعالة من شأنها إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على وقف اعتداءاتها المتواصلة على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلتين، وانتهاكاتها للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
مخيم اللاجئين
وقصفت طائرات حربية إسرائيلية مخيمًا للاجئين في قطاع غزة مما أدى إلى مقتل 40 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات، بحسب ما أفاد مسؤولون في قطاع الصحة، وجاءت الغارة في الوقت الذي قالت فيه إسرائيل إنها ستواصل هجومها لسحق حكام حماس في القطاع، على الرغم من النداءات الأمريكية لوقف إيصال المساعدات للمدنيين المحاصرين.
ورفضت إسرائيل فكرة وقف هجومها، حتى ولو لفترة توقف إنساني قصيرة، التي اقترحها وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال جولته الحالية في المنطقة، وقالت وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 9700 فلسطيني قتلوا في القطاع خلال ما يقرب من شهر من الحرب، ومن المرجح أن يرتفع هذا العدد مع تقدم القوات الإسرائيلية في الأحياء الحضرية المزدحمة.
و إن غارات جوية استهدفت مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة خلال الليل، مما أدى إلى مقتل 40 شخصًا على الأقل، وإصابة 34 آخرين.
تدمير المنازل
كما دمرت الغارة الجوية الإسرائيلية عدة منازل متعددة الطوابق، كان يلجأ إليها الأشخاص الذين أجبروا على الخروج من أجزاء أخرى من غزة.
ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي، ويقع المخيم، وهو منطقة سكنية مبنية، في منطقة الإخلاء، حيث حث الجيش الإسرائيلي المدنيين الفلسطينيين على البحث عن ملجأ، بينما يركز هجومه العسكري على الشمال.
فيما أصابت غارة جوية أخرى منزلا بالقرب من مدرسة في مخيم البريجي للاجئين في وسط غزة، وقال موظفو مستشفى الأقصى لوكالة أسوشييتد برس إن 13 شخصًا على الأقل قتلوا، ويؤوي المخيم ما يقدر بنحو 46 ألف شخص، وقد تعرض للقصف يوم الخميس أيضًا.
الإخلاء القسري
كما أسقطت الطائرات الإسرائيلية مرة أخرى منشورات تحث الناس على التوجه جنوبًا خلال نافذة مدتها أربع ساعات يوم الأحد، وشوهدت حشود من الناس يسيرون على الطريق السريع الرئيسي بين الشمال والجنوب في غزة سيرًا على الأقدام ولا يحملون سوى ما يمكنهم حمله في أذرعهم.
وقال أحد الرجال إنهم اضطروا إلى السير مسافة 500 متر وأيديهم مرفوعة أثناء مرورهم بالقوات الإسرائيلية،
وقالت الأمم المتحدة إن نحو 1.5 مليون شخص في غزة، أو 70% من السكان، فروا من منازلهم، وإن الغذاء والماء والوقود اللازم لتشغيل المولدات التي تزود المستشفيات والمرافق الأخرى بالطاقة بدأ ينفد.

شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الثلاثين
ارتفع إلى 9770 شهيدًا ونحو 24 ألف جريح
من بين الشهداء 4008 أطفال و2550 امرأة و596 مسنًّا
70 في المئة من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء
تلقت وزارة الصحة الفلسطينية 2260 بلاغًا عن مفقودين بينهم 1270 طفلًا 175 من الكوادر الطبية من مسعفين وأطباء استشهدوا بفعل استهدافهم المباشر من طائرات الاحتلال الإسرائيلي
تم تدمير 32 سيارة إسعاف، وتعمد استهداف 110 مؤسسات صحية، بينها 16 مستشفى توقف عن العمل بعد نفاد الوقود والأدوية

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