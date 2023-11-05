مصدر حكومى: زيادة أسعار البنزين توفر 400 مليون جنيه شهريًا

قال مسئول حكومى لـ”البورصة”، إن رفع أسعار البنزين يوفر على الخزانة العامة للدولة نحو 13 مليون جنيه يوميًا أى نحو 400 مليون جنيه شهريًا.

واعتبر أن الوفر المتحقق من زيادة أسعار البنزين الأخيرة محدودًا مقارنة بالدعم الذى يذهب إلى السولار، مضيفًا أنه يعادل نحو يومين تقريبًا من دعم السولار.

أوضح أن دعم السولار يبلغ نحو 220 مليون جنيه يوميًا، لكن الحكومة راعت الأوضاع المعيشية للمواطن ولم ترفع أسعاره.

وكانت آخر مرة رفعت فيها مصر أسعار السولار فى مايو 2023، بنحو جنيه للتر، وانخفض الدعم على إثرها إلى 178 مليون جنيه يوميًا بحسب بيان صادر عن وزارة البترول.

وكان سعر برميل البترول خام برنت قد سجل فى مايو الماضى 73.43 دولار، لكنه ارتفع حاليًا إلى 84.89 دولار للبرميل.

وتوقع أن يتم رفع أسعار السولار في اجتماع لجنة التسعير المقبلة، المقرر انعقادها في شهر يناير من العام القادم.

وطبقت مصر آلية تسعير الوقود للمرة الأولى فى أكتوبر 2019 ضمن حزمة إصلاحات تبنتها ونتج عن ذلك تراجع فاتورة دعم الوقود من 84.7 مليار جنيه في العام المالى 2019-2018 إلى 18.7 مليار جنيه في العام المالى 2020-2019

واستقرت فاتورة الدعم خلال العام المالى التالي عند 18.8 مليار جنيه، قبل أن ترتفع مع أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى 59.8 مليار جنيه في العام المالى 2022/2021 مع ارتفاع الأسعار العالمية وأسعار الدولار، وتفاقمت خلال العام المالى الماضى إلى 116 مليار جنيه، وحددت مصر 119 مليار جنيه دعمًا للمواد البترولية خلال العام المالى الحالى.