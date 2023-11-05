مصدر حكومى: زيادة أسعار البنزين توفر 400 مليون جنيه شهريًا

(MENAFN
- Al-Borsa News) تكلفة دعم السولار تصل إلى 220 مليون جنيه فى اليوم
قال مسئول حكومى لـ”البورصة”، إن رفع أسعار البنزين يوفر على الخزانة العامة للدولة نحو 13 مليون جنيه يوميًا أى نحو 400 مليون جنيه شهريًا.
واعتبر أن الوفر المتحقق من زيادة أسعار البنزين الأخيرة محدودًا مقارنة بالدعم الذى يذهب إلى السولار، مضيفًا أنه يعادل نحو يومين تقريبًا من دعم السولار.
أوضح أن دعم السولار يبلغ نحو 220 مليون جنيه يوميًا، لكن الحكومة راعت الأوضاع المعيشية للمواطن ولم ترفع أسعاره.
وكانت آخر مرة رفعت فيها مصر أسعار السولار فى مايو 2023، بنحو جنيه للتر، وانخفض الدعم على إثرها إلى 178 مليون جنيه يوميًا بحسب بيان صادر عن وزارة البترول.
وكان سعر برميل البترول خام برنت قد سجل فى مايو الماضى 73.43 دولار، لكنه ارتفع حاليًا إلى 84.89 دولار للبرميل.
وتوقع أن يتم رفع أسعار السولار في اجتماع لجنة التسعير المقبلة، المقرر انعقادها في شهر يناير من العام القادم.
وطبقت مصر آلية تسعير الوقود للمرة الأولى فى أكتوبر 2019 ضمن حزمة إصلاحات تبنتها ونتج عن ذلك تراجع فاتورة دعم الوقود من 84.7 مليار جنيه في العام المالى 2019-2018 إلى 18.7 مليار جنيه في العام المالى 2020-2019
واستقرت فاتورة الدعم خلال العام المالى التالي عند 18.8 مليار جنيه، قبل أن ترتفع مع أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى 59.8 مليار جنيه في العام المالى 2022/2021 مع ارتفاع الأسعار العالمية وأسعار الدولار، وتفاقمت خلال العام المالى الماضى إلى 116 مليار جنيه، وحددت مصر 119 مليار جنيه دعمًا للمواد البترولية خلال العام المالى الحالى.
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