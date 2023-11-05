((الأهلى كابيتال)) تتفاوض للاستحواذ على 50% من ((مدى للتأمين))

(MENAFN
- Al-Borsa News) مصادر: 700 مليون جنيه التقييم المبدئى للشركة
كشفت مصادر مطلعة لـ((البورصة))، عن أن شركة الأهلى كابيتال، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى المصرى، تتفاوض للاستحواذ على حصة آل السويدى فى شركة مدى للتأمين.
وأضافت المصادر، أن هيكل ملكية الشركة يتوزع بواقع 25% لصالح شركة السويدى إنداستريز غير التابعة لمجموعة السويدى إليكتريك، و25% لصالح مستثمر خليجى، بالإضافة إلى 50% لآل السويدى بقيادة عبدالرحمن السويدى والذى أسس الشركة عام 2019.
وأشارت إلى أن“الأهلى كابيتال” تتفاوض على حصة آل السويدى الذين قرروا التخارج من كامل حصتهم والتى تقدر قيمتها بنحو 350 مليون جنيه، فى حين يبلغ التقييم لكامل الشركة عند 700 مليون جنيه.
وفى مايو 2019 تقدم عبدالرحمن صادق السويدى بطلب تأسيس شركة مدى للتأمين بالتعاون مع مجموعة من المستثمرين من بينهم حليف عربى متخصص فى نشاط التأمين، برأسمال 150 مليون جنيه، وحصلت الشركة فى يونيو 2020 على الترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزوالة نشاط تأمين الممتلكات.
وأوضحت المصادر، أن ((الأهلى فاروس)) تلعب دور المستشار المالى لشركة الأهلى كابيتال فى عملية الاستحواذ، التى ما زالت فى المراحل الأولية، خاصة أن الصفقة ستتيح للشركة اختراق نشاط التأمين لتكتكل باقة الأنشطة المالية غير المصرفية التى تقدمها فى السوق المصرية.
وفى سياق متصل، لفتت المصادر إلى أن الشركة تسير فى إجراءات تأسيس منصة الاستثمار فى الرعاية الصحية التى تسعى لتأسيسها خلال الفترة المقبلة.
وتهدف المنصة الجارى تأسيسها إلى تقديم خدمات أكثر كفاءة فى هذا القطاع، وكذلك توفير خدمات الرعاية الصحية للمواطن فى جميع أنحاء الجمهورية عبر اقتناص حصص فى شركات رعاية صحية ومستشفيات وإضفاء المعايير العالمية عليها.
تأسست شركة الأهلى كابيتال فى عام 2008 كذراع استثمارية للبنك الأهلى المصرى، وتطورت لتصبح شركة خدمات استثمارية متكاملة، من خلال تأسيس ركائزها الرئيسية الثلاثة: الاستثمار المباشر وأسواق رأس المال والخدمات المالية غير المصرفية. وتقوم الأهلى كابيتال بإنشاء منصة رعاية صحية متكاملة مهمتها تقديم خدمات عالية الجودة فى جميع أنحاء مصر من خلال السعى إلى معالجة القضايا الهيكلية للقطاع وتحقيق الثقة المؤسسية فى مؤسسات الرعاية الصحية.
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