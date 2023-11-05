((الأهلى كابيتال)) تتفاوض للاستحواذ على 50% من ((مدى للتأمين))

كشفت مصادر مطلعة لـ((البورصة))، عن أن شركة الأهلى كابيتال، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى المصرى، تتفاوض للاستحواذ على حصة آل السويدى فى شركة مدى للتأمين.

وأضافت المصادر، أن هيكل ملكية الشركة يتوزع بواقع 25% لصالح شركة السويدى إنداستريز غير التابعة لمجموعة السويدى إليكتريك، و25% لصالح مستثمر خليجى، بالإضافة إلى 50% لآل السويدى بقيادة عبدالرحمن السويدى والذى أسس الشركة عام 2019.

وأشارت إلى أن“الأهلى كابيتال” تتفاوض على حصة آل السويدى الذين قرروا التخارج من كامل حصتهم والتى تقدر قيمتها بنحو 350 مليون جنيه، فى حين يبلغ التقييم لكامل الشركة عند 700 مليون جنيه.

وفى مايو 2019 تقدم عبدالرحمن صادق السويدى بطلب تأسيس شركة مدى للتأمين بالتعاون مع مجموعة من المستثمرين من بينهم حليف عربى متخصص فى نشاط التأمين، برأسمال 150 مليون جنيه، وحصلت الشركة فى يونيو 2020 على الترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزوالة نشاط تأمين الممتلكات.

وأوضحت المصادر، أن ((الأهلى فاروس)) تلعب دور المستشار المالى لشركة الأهلى كابيتال فى عملية الاستحواذ، التى ما زالت فى المراحل الأولية، خاصة أن الصفقة ستتيح للشركة اختراق نشاط التأمين لتكتكل باقة الأنشطة المالية غير المصرفية التى تقدمها فى السوق المصرية.

وفى سياق متصل، لفتت المصادر إلى أن الشركة تسير فى إجراءات تأسيس منصة الاستثمار فى الرعاية الصحية التى تسعى لتأسيسها خلال الفترة المقبلة.

وتهدف المنصة الجارى تأسيسها إلى تقديم خدمات أكثر كفاءة فى هذا القطاع، وكذلك توفير خدمات الرعاية الصحية للمواطن فى جميع أنحاء الجمهورية عبر اقتناص حصص فى شركات رعاية صحية ومستشفيات وإضفاء المعايير العالمية عليها.

تأسست شركة الأهلى كابيتال فى عام 2008 كذراع استثمارية للبنك الأهلى المصرى، وتطورت لتصبح شركة خدمات استثمارية متكاملة، من خلال تأسيس ركائزها الرئيسية الثلاثة: الاستثمار المباشر وأسواق رأس المال والخدمات المالية غير المصرفية. وتقوم الأهلى كابيتال بإنشاء منصة رعاية صحية متكاملة مهمتها تقديم خدمات عالية الجودة فى جميع أنحاء مصر من خلال السعى إلى معالجة القضايا الهيكلية للقطاع وتحقيق الثقة المؤسسية فى مؤسسات الرعاية الصحية.