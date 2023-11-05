وثيقة حكومية: 79.8 مليار جنيه تكلفة دعم الكهرباء خلال العام المالى الحالى

MENAFN - Al-Borsa News) ذكرت وثيقة حكومية حصلت عليها“البورصة” أن تكلفة دعم الكهرباء التى تتحملها الدولة تبلغ نحو 79.8 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، مدفوعة بتأجيل الأسعار وزيادة سعر صرف الدولار من نحو 16 جنيها إلى 30.8 جنيه.

وبحسب الوثيقة فإن تأجيل رفع الأسعار كلف الخزانة نحو 4.1 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى، وتم مد التأجيل لمدة ستة أشهر تنتهى فى نهاية ديسمبر المقبل.

وذكرت أنه حال استمرار البيع بالأسعار الحالية سيصل الدعم التراكمى فى الفترة من 2020 حتى العام المالى 2024-2025 نحو 186.75 مليار جنيه فى ضوء تغير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

أشارت إلى أن تكلفة وحدة الطاقة التى أعدها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بناء على سعر صرف 30.8 جنيه ارتفعت إلى نحو 177.5 قرش لكل كيلو وات ساعة على الجهد المنخفض، فى حين يتم بيعها للمستهلك بقيمة تتراوح بين 48 و145 قرشا بحسب الاستهلاك.

ويعتمد إنتاج الكهرباء فى مصر على الغاز الطبيعى بنسبة 79%، ويحصل القطاع على الغاز بسعر 3 دولارات للمليون وحدة حرارية وهو ما يعنى تضاعف تكلفتها منذ مارس من العام الماضى وهى الفترة التى ارتفع فيها الدولار بنحو 50% أمام الجنيه.

وكشفت الوثيقة أن خفض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعى، نتج عنه تسويات للشركات التى تحصل على الكهرباء من القطاع الخاص بقيمة 181.4 مليون جنيه عن الفترة من أبريل 2020 وحتى سبتمبر 2022.

وأقرت الحكومة فى 2020 خفضًا على أسعار بيع الكهرباء فائقة وعالية ومتوسطة الضغط، داخل وخارج أوقات الذروة بواقع 10 قروش لكل كيلو وات ساعة، وذلك للقطاع الصناعى، وذكر البيان المالى للسنة المالية الحالية 2023-2024 أن قيمة التخفيض في أسعار بيع الطاقة الكهربائية الذى تتحمله الموازنة العامة للدولة للقطاع الصناعى يبلغ نحو 6 مليارات جنيه.