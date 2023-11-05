كيف تصمد الشركات الصينية فى وجه الفوضى الاقتصادية؟

تسعى“إيفرجراند” جاهدة للحفاظ على بقائها.

ففي 30 أكتوبر، مُنحت شركة التطوير العقاري وقف التصفية الخامس، وربما الأخير، من قبل محكمة في هونج كونج.

ومع ذلك، فإن الوضع في البر الرئيس الصيني أكثر راحة بعض الشيء.. فلم يضطر ممثلو الشركة حتى إلى زيارة قاعة المحكمة.

ورغم الأهوال العديدة التي تعرض لها قطاع العقارات في الصين، تشير البيانات الصناعية إلى أن 308 شركات فقط من بين 124,665 شركة تطوير عقاري في البلاد أعلنت إفلاسها العام الماضي.

ربما يبدو معدل إفلاس الشركات المنخفض للغاية في الصين، والذي يقدر بحوالي خُمس المعدل الموجود في الولايات المتحدة، بمثابة أخبار جيدة تمامًا للمسؤولين في بكين، وذلك حتى تأخذ في الاعتبار حقيقة أن البلاد تشهد موجة من حالات التخلف عن السداد للشركات، والتي تضم نصف أكبر 50 مطورًا عقاريًا في عام 2020.

وفي ظل عدم قدرة العديد من الشركات على التخلص من ديونها المعدومة من خلال إعادة الهيكلة، فإن الشركات تكافح من أجل الحد من مستوى الاقتراض الجديد وسداد القروض المستحقة، حسب ما نقلته مجلة“ذا إيكونوميست” البريطانية.

يريد صُناع السياسات والبنوك والشركات جميعًا، تجنب حالات الإفلاس الرسمية من أجل تجنب تكرار لحظة إعلان بنك“ليمان براذرز” إفلاسه، أو الحدث الذي يثير الأزمة. والنتيجة هي خنق الإنتاجية وتفاقم الضائقة الاقتصادية.

لا يحظى التدمير الخلاق، وهو العملية التي من خلالها تقوم اقتصادات السوق باستبدال الشركات الفاشلة بأخرى أكثر كفاءة، إلا بعدد قليل من المشجعين في الصين، كما يضغط المسؤولون المحليون على المقرضين لإطالة عمر حتى الشركات الأقل إنتاجية.

عادةً ما تقيد قواعد الإقراض الإعفاء من الديون، وهو أداة مهمة في إعادة الهيكلة، لأن البنوك مملوكة للدولة، وهو ما يضع الحكومة في مأزق تحمل الخسائر في نهاية المطاف.

ويتطلب إعلان الشركات إفلاسها موافقة المحاكم والدائنين والحكومة المحلية، وغالباً الجهات التنظيمية، التي لديها جميعاً مصلحة قوية في تمكن الشركات من النجاه.

عادةً ما تعني العوائق التي تحول دون الإفلاس، أن الشركات المتعثرة ليس أمامها خيار سوى إعادة التمويل، واستبدال الديون الحالية بديون جديدة.

ويشير بحث أجرته لي بو، من جامعة تسينغهوا بالتعاون مع عدد من المؤلفين المشاركين، إلى أن النهج الذي تتبعه الصين في إبقاء الشركات المتعثرة على أجهزة دعم الحياة يثقل كاهل اقتصادها.

وجدت لي، أن المقاطعات التي استحدثت محاكم خاصة للتحكيم في حالات الإفلاس بعيدًا عن السلطات المحلية شهدت إنشاء المزيد من الشركات وتحسين الإنتاجية، كما أن اقتراض الشركات يصبح أرخص أيضًا.

فيما يطالب الدائنون في بقية أنحاء البلاد بعلاوة، لأن استرداد الديون أمر صعب للغاية.

في الوقت نفسه، تؤدي القواعد التي تسعى إلى إبقاء الشركات المتعثرة على قيد الحياة إلى ارتفاع عدد عمليات التصفية عندما تصل القضايا إلى المحكمة، لأن تلك التي تصل حتى الآن عند هذه النقطة تميل للوصول بطريقة فظيعة.

وفي الواقع، فإن 83% من الشركات التي تصل إلى مرحلة المحكمة ينتهي بها الأمر إلى التصفية، مقارنة بنحو 5% فقط في الولايات المتحدة.

وتؤخر محاكم الإفلاس نفسها الإجراءات في محاولة لتجنب التصفية، إذ تستغرق القضايا في المحكمة 539 يومًا في المتوسط، أي أطول بنسبة 50% تقريبًا من القضايا الأمريكية.

من جانبها، ظلت“إيفرجراند” متخلفة عن السداد لمدة عامين، ولم تتمكن خلال هذه الفترة من اقتراح خطة إعادة هيكلة مقبولة لدائنيها في الخارج، وقد انخفضت قيمة أصولها بشكل أكبر بسبب التخلف عن السداد لفترة طويلة.

وتعتقد شركة“ديلويت” الاستشارية أنه في أسوأ السيناريوهات، سيسترد الدائنون الخارجيون مبلغاً بسيطًا يتراوح بين 0.02 ـ 0.04 دولار عن كل دولار مستحق.

أوضحت“ذا إيكونوميست” أن قواعد الإفلاس في الصين لها أيضاً تداعيات دولية، فقد أصبحت البلاد أكبر دائن سيادي في العالم، حيث قدمت قروضًا بقيمة 1.5 تريليون دولار للحكومات في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، فإن رفضها قبول شطب الديون أدى إلى تباطؤ مفاوضات الديون المتعددة الأطراف، كما كان واضحًا في أكتوبر، عندما أُبطل اتفاق صندوق النقد الدولي بشأن ديون سريلانكا.

كان الفشل جزئيًا نتيجة للقواعد التي تقيد المصرفيين في الصين من الاعتراف بالديون المعدومة والإعفاء منها، حسب ما قاله محام من البر الرئيسي يشارك في الإقراض الخارجي.

جاء شطب الديون ليترك الشركات الصينية، التي شيدت البنية التحتية في سريلانكا، دون أموالاً، وهو الأمر الذي من شأنه أن يثير نفس المخاوف السياسية التي توجد في حالات ضائقة الديون المحلية.

لا شك أن لحظة إعلان بنك“ليمان” إفلاسه كانت لها تداعيات في الخارج، وكذلك الأمر بالنسبة لرغبة الصين في تجنب ذلك.