عملات آسيا الناشئة تنتعش مستفيدة من رفع الفائدة وضعف الدولار

MENAFN - Al-Borsa News) تواصل عملات الأسواق الناشئة في آسيا جاذبيتها للمستثمرين الذين يميلون إلى الرهان على إبقاء البنوك المركزية المحلية أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، وقوة الدولار الآخذة في التراجع.

قال بريندان ماكينا، استراتيجي الأسواق الناشئة في“ويلز فارغو” (Wells Fargo & Co)، إن الروبية الإندونيسية والبيزو الفلبيني والبات التايلاندي من بين أفضل الرهانات.

فيما يشير خبراء آخرون إلى حقيقة أن البنوك المركزية الآسيوية لديها القوة الكافية للدفاع عن عملاتها.

تحتفظ جميع السلطات النقدية في المنطقة حالياً باحتياطيات من النقد الأجنبي تغطي الحصول على واردات لأكثر من ثلاثة أشهر.

قال ماكينا:“يمكن أن تتفوق آسيا على مدار الأشهر القليلة المقبلة من العام، بالتزامن مع فترة أعياد الميلاد.

أنا أفضّل العملات المرتبطة ببعض البنوك المركزية الأكثر تشدداً”.

مؤشر“إم إس سي آي” يرتفع

أما على النطاق الأوسع، يبدو أن المعنويات تتحول لصالح الأسواق الناشئة.

قفز مؤشر العملات“إم إس سي آي” (MSCI) لفئة الأصول بنسبة 0.9% خلال الأسبوع، محققاً أفضل أداء منذ يوليو الماضي، حيث عزز سوق العمل الأميركي المتراجع التوقعات بأن“الاحتياطي الفيدرالي” أنهى رفع أسعار الفائدة.

يعكس هذا التطور انتعاشاً كبيراً بعد عام مؤلم تكبده المستثمرون.

بالنسبة إلى آسيا، على وجه الخصوص، تعكس بعض المؤشرات قدراً من التفاؤل المبكرة.

على صعيد سوق الخيارات، يبدي المتداولون معنويات أقل تشاؤماً بالنسبة إلى عملات عدد من الدول، بما في ذلك الصين والهند وتايوان وكوريا الجنوبية، وفقاً للبيانات المجمعة من“بلومبرغ” حول انعكاس المخاطر لثلاثة أشهر.

عملات أقل تقلباً

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه العملات أكثر استقراراً نسبياً.

يُصنف كلٌ من اليوان والروبية الهندية والرينغيت الماليزي من بين أسعار الصرف الأقل تقلباً في فئة الأصول خلال الـ30 يوماً الماضية.

يقول البعض إن العملات الآسيوية ستستفيد طالما أن البنوك المركزية المحلية ملتزمة بالتشديد للحيلولة دون اتساع فجوة العائد مع الولايات المتحدة.

رفعت إندونيسيا الشهر الماضي سعر الفائدة لتعزيز الروبية، في حين أشارت الفلبين إلى أنها قد ترفع الفائدة مرة أخرى للحد من ضغوط الأسعار.

قالت أنيندا ميترا، رئيسة استراتيجية الاقتصادات الكلية واستراتيجية الاستثمار في آسيا لدى“بي إن واي ميلون إنفستمنت مانجمنت” (BNY Mellon Investment Management) في سنغافورة:“أسعار الصرف تتمتع بمرونة كافية، وهناك سياسة لحماية الأسواق، والأساسيات قوية بما فيه الكفاية، والديون قصيرة الأجل أفضل”.

أضاف:“لذلك، فإن ديناميكية النمو الحالية ليست كما كانت عليه الحال” عندما ظهرت نقاط الضعف إبان الأزمة المالية الآسيوية.

في المقابل، يقول العديد من المستثمرين، مثل ماكينا، الاستراتيجي في“ويلز فارغو”، إنهم يتوخون الحذر بشأن الاستثمار في عملات أميركا اللاتينية، خاصة مع استمرار البنوك المركزية في البرازيل وتشيلي في خفض أسعار الفائدة.

من جانبه، قال فينيكس كالين، رئيس أبحاث الأسواق الناشئة في“سوسيتيه جنرال” (Societe Generale SA) في لندن، إن هذا الوضع لا يبشر بالخير بالنسبة إلى العملات في المنطقة.

تطورات جديرة بالمتابعة

من المقرر صدور بيانات التضخم من كلٍ من جمهورية التشيك والبرازيل وتشيلي وكولومبيا والمكسيك وتايوان وتايلندا والفلبين والصين.

يبحث المستثمرين عن أدلة على أن السلطات النقدية في هذه الدول تبذل قصارى الجهد لتقليص ضغوط الأسعار بعد تحذير من البنك المركزي السنغافوري من أن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة العالمية قد يؤدي إلى مزيد من الزيادات أو إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة.

بيانات أسعار المنتجين والتجارة والقروض من الصين ستوفر مزيداً من الأدلة على حال ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

يُتوقع أن يتباطأ نمو إندونيسيا في الربع الثالث، بينما يرتقب المستثمرون تحديثات بِشأن احتياطياتها الأجنبية.

من المتوقع أن يتسارع التوسع في الفلبين.

تتوقع“بلومبرج إنتليجنس” أن يخفض البنك المركزي في بيرو سعر الفائدة المرجعي للمرة الثالثة على التوالي.

من المتوقع أن تخفض بولندا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس أخرى، بينما يتعين على البنك المركزي في رومانيا إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.