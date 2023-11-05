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كوريا الجنوبية تشكل مجموعة عمل للسيطرة على أسعار السلع

11/5/2023 11:12:17 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعتزم حكومة كوريا الجنوبية تشكيل مجموعة عمل خاصة للتركيز على السيطرة على أسعار السلع الاساسية مثل اللبن والقهوة، وذلك على خلفية الارتفاع الأخير في أسعار السلع الغذائية.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية قالت إنه وفقا لمجموعة العمل، سوف يكون المسؤولون الحكوميون مسؤولين عن مراقبة أسعار كل سلعة من السلع الغذائية السبع الأساسية.

وكانت بيانات مكتب الاحصاء الكوري الجنوبية قد أشارت إلى أن مؤشر أسعار الآيس كريم بلغ 15.2% في أكتوبر الماضي مقارنة بالعام الماضي، في حين ارتفعت أسعار اللبن والخبز بنسبة 14.3% و5.%% على التوالي.

أ. ش. أ

MENAFN05112023000202011048ID1107376508

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