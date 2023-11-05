كوريا الجنوبية تشكل مجموعة عمل للسيطرة على أسعار السلع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم حكومة كوريا الجنوبية تشكيل مجموعة عمل خاصة للتركيز على السيطرة على أسعار السلع الاساسية مثل اللبن والقهوة، وذلك على خلفية الارتفاع الأخير في أسعار السلع الغذائية.
وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية قالت إنه وفقا لمجموعة العمل، سوف يكون المسؤولون الحكوميون مسؤولين عن مراقبة أسعار كل سلعة من السلع الغذائية السبع الأساسية.
وكانت بيانات مكتب الاحصاء الكوري الجنوبية قد أشارت إلى أن مؤشر أسعار الآيس كريم بلغ 15.2% في أكتوبر الماضي مقارنة بالعام الماضي، في حين ارتفعت أسعار اللبن والخبز بنسبة 14.3% و5.%% على التوالي.
أ. ش. أ
MENAFN05112023000202011048ID1107376508
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