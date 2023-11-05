نواف السعود نراقب المصروفات ليبقى برميل النفط الكويتي الأقل تكلفة عالميا



النفط سيظل هو الوقود على المدى الطويل.. على الأقل حتى عامي 2040 أو 2050

جهود خفض الانبعاثات والتكيف مع تحول الطاقة.. هي «تحول» وليس «تبديلا» للطاقة

نحافظ على الطاقة الاحتياطية من أجل مواجهة صدمات العرض والطلب.. وتحقيق التوازن نبني أول موقع لبيع الهيدروجين بالتجزئة في إيطاليا وسيكون جاهزاً في 2026

محمود عيسىقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود، إن الكويت ستستثمر حوالي 10 مليارات دولار سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة فقط لتصل بإنتاجها إلى حوالي 3.2 ملايين برميل يوميا، مبينا في الوقت ذاته أن الكويت لديها أقل تكاليف انتاجية في العالم بسبب ضغط طبقة المياه الجوفية الأقوى الموجود في حقولها.وأضاف السعود خلال فعاليات منتدى «انيرجي انتلجنس» الذي عقد في لندن مؤخرا، ان الكويت تعكف على مراقبة التكاليف حتى تتمكن من الحفاظ على البرميل الكويتي بأقل تكلفة في العالم، يأتي ذلك فيما تطرق إلى آخر مستجدات حقل الدرة قائلا «نحن الآن في مرحلة إعادة التحقق من التصميمات الهندسة الأولية لحقل الدرة، وسيتم الانتهاء منها بحلول العام المقبل».وأشار السعود إلى أن مصفاة الزور التي تكلفت 15 مليار دولار واعتقدنا اننا لم نعد بحاجة إليها، أصبحت فجأة في طليعة متطلبات تحول الطاقة وإدارة الأزمات على المستوى العالمي.وتفصيليا، قال السعود إن العالم اليوم يعتمد على كافة أشكال الطاقة فقط لتلبية احتياجات المستهلكين، ونتوقع أنه من الآن حتى عام 2050، سيزداد الطلب على الطاقة بنحو 50%، وهذا المعدل أسرع من الزيادة المتوقعة في معدل السكان عن ذات الفترة، ما يعني ان حصة الفرد من الطاقة سترتفع خلال العقود القليلة القادمة.وزاد السعود قائلا «يصبح السؤال من أين سنجد تلك الطاقة، ولو أخذنا في الاعتبار جميع موارد الطاقة البديلة المعلنة والمتوقعة والمحتملة المتاحة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المتجددة والغاز وكل شيء آخر، فستبقى هناك فجوة يجب سدها لتلبية الطلب العالمي على الطاقة، وهكذا سيظل النفط هو الوقود على المدى الطويل على الأقل حتى عامي 2040 او حتى 2050، وأن الكويت ودول الخليج تخطط ليس فقط لتوفير النفط الأقل تكلفة ولكن أيضا الأقل كثافة للكربون، وهذا هو النفط الذي تنتجه الكويت ودول الخليج ويحقق هذين الهدفين، ولدينا خطط لاستدامته لمواجهة انبعاثات النطاقين 1 و2».وحول ما اذا كانت الكويت او دول الخليج تتخوف من بقاء الطاقة الإنتاجية عاطلة بينما تتزايد لدى دول أخرى، أفاد السعود «إن ما نقوم به هو الاستثمار لبناء تلك الطاقة الانتاجية التي سنحتاجها، وسنبقى مع بقية دول الخليج موردين موثوقين للهيدروكربون لعملائنا والمستهلكين، وبشكل أساسي لشركائنا التجاريين الذين اقامو مصافي مناسبة لاستيراد النفط الخام الكويتي، لذلك لدينا علاقة تكافلية، ونعمل للحفاظ على الطاقة الاحتياطية لمواجهة صدمات العرض والطلب والحفاظ على التوازن، رغم ان ابقاء الطاقة الانتاجية خاملة يكلفنا مليارات الدولارات».وقال السعود «سنستثمر حوالي 10 مليارات دولار سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة فقط لنصل بإنتاجنا إلى حوالي 3.2 ملايين برميل يوميا، ولدينا حقول بحرية ضخمة مازالت بكرا، ونقوم الآن بحفر أول بئر استكشافية بحرية لنا في المياه الكويتية، ونتطلع اليها والى غيرها من الحقول لتحقيق إنتاج إضافي».وأضاف «سنبدأ باستخدام الوسائل المعززة لاستخراج النفط، ما سينقلنا الى استخدامات الغاز وتكنولوجيات اخرى لتحفيز ضغط المكامن وزيادة الإنتاج».ونوه السعود بأن الكويت لديها أقل تكاليف انتاجية في العالم بسبب ضغط طبقة المياه الجوفية الأقوى الموجود في حقولها، وازد قائلا «نعكف على مراقبة التكاليف حتى نتمكن من الحفاظ على البرميل الكويتي بأقل تكلفة في العالم». واستطرد قائلا «لدينا حقل مستقل لانتاج النفط الثقيل بطاقة تتراوح بين 50 و60 ألف برميل يوميا في الوقت الحالي وستستمر في النمو بمرور الوقت، ويعتبر نفطه بالمقاييس الكويتية ثقيلا نوعا ما خلافا للمعايير الدولية، حيث انه يتدفق بشكل طبيعي، لكنه جزء من هذا المزيج حيث لدينا موارد هائلة لم نستغلها بعد، وهذا سيساعدنا على الوصول إلى 4 ملايين برميل يوميا».وأوضح السعود أن الوصول إلى طاقة انتاجية تصل إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2035 والمحافظة على ذلك سيكلف حوالي 410 مليارات دولار، من بينها 300 مليار دولار موجهة للاستكشاف والانتاج، أما الباقي وقدره 110 مليارات دولار فستكون مخصصة لجهود انتقال الطاقة للحفاظ على القدرة التنافسية لسعر النفط الكويتي.وعن الجهود التي تبذلها المؤسسة لخفض الانبعاثات، والتكيف مع تحول الطاقة، لفت السعود إلى أنه تحول وليس تبديلا للطاقة، وبالتالي فإن ذلك سيتم بمرور الوقت، وسنعالج الامر من 3 محاور لخفض انبعاثات النطاق 1 والنطاق 2، وسنصل إلى صافي الصفر في النطاقين 1 و2 بحلول عام 2050، ولدينا رؤية واضحة بشأن ذلك.وأضاف قائلاً: «خلال اعتمادنا على الشبكة الدولية من محطات الخدمة والشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية الحالية تحت العلامة التجارية Q8 الموجودة لدينا في أوروبا، ومن خلال 5 آلاف محطة خدمة لدينا في جميع أنحاء أوروبا، نقوم بطرح أجهزة شحن المركبات الكهربائية، كما نبني أول موقع لبيع الهيدروجين بالتجزئة في إيطاليا والذي سيكون جاهزا في عام 2026 تقريبا».وأشار السعود إلى أن الكويت ستنفق نحو 110 مليارات دولار للوصول إلى التحول في الطاقة بحلول عام 2050، إذ اعتدنا حرق أكثر من 10% من الغاز الذي ننتجه، وأدركنا أن هذا غير منطقي، ليس لأسباب بيئية فحسب، بل لأسباب اقتصادية ايضا، وقلصنا هذه النسبة الى اقل من 0.5% من الغاز الذي ننتجه.وفي ختام لقائه، تحدث السعود عن مصفاة الزور قائلا إن طاقتها التكريرية تبلغ 615 ألف برميل يوميا، وهي تنتج الآن بهذا المعدل، وبمجرد أن نثق في استقرار معدلات الانتاج، فسنعلن على الملأ عن اكتمال تشغيل المصفاة، التي ستبلغ طاقتها التكريرية 1.4 مليون برميل يوميا».وزاد قائلا «لدينا خطة لزيادتها إلى 1.6 مليون برميل يوميا بحلول نهاية هذا العقد، ما يزيد قيمة الصادرات من هذه المنتجات في السوق».وأشار إلى أن معظم خام الكويت المصدر يتجه إلى آسيا، وقد بنينا مصفاة الزور بشكل أساسي لتوفير زيت الوقود منخفض الكبريت لمحطات الطاقة في الكويت، ثم أدركنا أننا سنستخدم الغاز بدلا من زيت الوقود، وبالتالي فقد اصبح انتاج هذه المصفاة شاملا كل ما يحتاجه السوق، ومع حلول الأزمة فقد جاءت الفرصة معها لمصلحتنا، من خلال مزيج من نواتج التقطير المصدرة من الكويت إلى أوروبا مثل زيت الوقود والديزل ووقود الطائرات حيث الطلب القوي مصحوبا بأسعار اقتصادية للغاية، وهكذا فان المصفاة التي كلفتنا 15 مليار دولار واعتقدنا اننا لم نعد بحاجة إليها، أصبحت فجأة في طليعة متطلبات تحول الطاقة وإدارة الأزمات على المستوى العالمي.«بحرة» وليس «برقان» أول حقل نفط كويتيأشار الشيخ نواف السعود إلى أن أول حقل نفط كويتي لم يكن حقل برقان، والذي يعتبر ثاني أكبر حقل في العالم، بل هو حقل «بحرة» وهو حقل صغير انتج لبعض الوقت، وبعد توقف لبضعة عقود عدنا إليه منذ بضع سنوات بتقنيات مختلفة، وارتفع الإنتاج من حوالي 5 آلاف برميل يوميا في الماضي إلى أكثر من 50 الفا في الوقت الحالي، ولدينا رؤية واضحة للوصول الى أكثر من 100 ألف برميل يوميا من حقل يعتبر الانتاج منه صعبا.حقل الدرةقال الشيخ نواف السعود إن حقل الدرة هو حقل غاز بحري اكتشف عام 1965، وذو ملكية مشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية، وسيتم الانتاج منه بعد الاتفاق على كيفية الإنتاج وتخصيص الغاز.وزاد «نتوقع إنتاج حوالي مليار قدم مكعبة قياسية يوميا من الغاز سيتم اقتسامها بالتساوي بين البلدين، ونحن الآن في مرحلة إعادة التحقق من التصميمات الهندسة الاولية التي قمنا بها، والتي سيتم الانتهاء منها بحلول العام المقبل، وبعد ذلك سينظر في اتخاذ القرار الاستثماري بهذا المرفق».