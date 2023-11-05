زياد العمر بيتك حريص على تمكين المواهب الوطنية ودعم الابتكار



يوسف الرويح: مشاركة «بيتك» بمؤتمر «كسر الحواجز» ضمن دعمه للفعاليات التي تعزز قدرات الشباب

طارق العجيل: «بيتك» حافظ على زخمه وقوته في طرح الخدمات المصرفية الرقمية الفريدة من نوعها

نهال المسلم: تمكين المرأة إحدى أهم ركائز التنمية المستدامة.. ونولي أهمية قصوى بالمساواة بين الجنسين محمد المسلم: المؤتمر شكّل قيمة مضافة عبر تمكين التواصل مع نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين



اختتم بيت التمويل الكويتي (بيتك) مشاركته الفاعلة في مؤتمر «كسر الحواجز» بالشراكة الاستراتيجية مع المعهد الوطني للقادة، الذي ضم مشاركين من قطاعات مختلفة ومؤسسات مالية بارزة وخبراء في الصناعة تطرقوا الى موضوعات مهمة عن التحول الرقمي وتمكين المرأة والشمول والتنوع والتقنيات الناشئة والاستدامة.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الموارد البشرية والتحول للمجموعة في «بيتك» زياد عبدالله العمر أن مشاركة «بيتك» في مؤتمر «كسر الحواجز» حققت نجاحا كبيرا، وأنجزت الهدف المرجو منها عبر مشاركات واسعة من كوادر «بيتك» البشرية، وكذلك من الإدارة التنفيذية في حلقات نقاشية وورش عمل مختلفة أضافت قيمة حقيقية للمشاركين والحضور.

ولفت العمر في تصريح صحافي الى أن مشاركة «بيتك» جاءت انطلاقا من اهتمامه بتطوير وتمكين العناصر القيادية الوطنية والحرص على الارتقاء بالتعليم في الكويت من خلال التواجد في كل المبادرات والمؤتمرات التي تشكل فرصة لمناقشة التحديات واستكشاف آفاق جديدة تساهم في تسريع نقل المعرفة وتمكين الجيل القادم من المواهب والكفاءات الوطنية، والتركيز على الابتكار العلمي وإقامة شراكات هادفة لصياغة مستقبل القادة في مشهد عالمي سريع التطور.

وقال: «يدرك بيتك أهمية التحول الرقمي، ومن هذا المنطلق حرص على الاستثمار في هذا المجال بشكل كبير، فأصبح من رواد التحول الرقمي في المنطقة، وأثمرت جهود بيتك الرقمية قيادة المنافسة، وتعزيز الحصة السوقية، وتوسيع وتنويع قاعدة عملائه، وتحقيق نمو في الإيرادات التشغيلية، انعكست بشكل إيجابي على نتائجه المالية».

وأضاف أن «بيتك» ركز جهود التحول الرقمي على تعزيز كفاءة أعمال الموظفين لتحقيق النمو المستدام وبناء كوادر مجهزة للتحول من بيئة عمل روتينية وتقليدية الى رقمية ومبتكرة تعزز الإنتاجية والتمكين، مبينا ان «بيتك» كان أول من يطبق نظام Oracle Cloud على مستوى القطاع المصرفي.

ولفت العمر الى أنه انطلاقا من مركزه الريادي وباعتباره أكبر بنك في الكويت والبنك الإسلامي الرائد عالميا، ركزت استراتيجية «بيتك» على تعزيز مفهومي الشمول والتنوع عبر تمكين المرأة، وتوظيف الكوادر الوطنية المؤهلة ورعاية المواهب منها، وتوفير التدريب اللازم لها وفتح آفاق التطور والنمو أمامها، وتوفير فرص متكافئة للجميع.

وعلى صعيد تطوير القادة الحاليين والمستقبليين، أشار الى أن «بيتك» نفذ برامج متخصصة بالتعاون مع جامعات عالمية ومؤسسات تعليمية مرموقة، فضلا عن إطلاق أكاديمية «بيتك» الرقمية، إيمانا من «بيتك» بأهمية الموارد البشرية كأصول جوهرية في نجاح أي مؤسسة.

تعزيز التفاعل الإيجابي مع المجتمع

من جانبه، قال نائب المدير العام للعلاقات العامة والإعلام للمجموعة في «بيتك»، يوسف عبدالله الرويح، ان مشاركة «بيتك» في مؤتمر «كسر الحواجز» بالشراكة الاستراتيجية مع المعهد الوطني للقادة، يؤكد دور «بيتك» المجتمعي الرائد، مبينا ان المشاركة الفاعلة لـ «بيتك» خلال المؤتمر ساهمت في تعزيز التفاعل الإيجابي مع المجتمع، وأكدت الحرص على دعم الفعاليات التي تعزز قدرات الشباب والمجتمع بشكل عام.

وأضاف الرويح أن «بيتك» حريص على المشاركة في مثل هذه الفعاليات لما لذلك من أثر كبير في تعزيز مهارات الشباب ومعرفتهم بموضوعات مختلفة ضمن إطار الاستدامة ودعم الجانب التعليمي للمجتمع وتمكين الشباب.

وأوضح أن المؤتمر تضمن العديد من الجلسات النقاشية وورش العمل لتبادل الأفكار والخبرات بين مختلف شرائح المجتمع، مبينا أن هذه الجلسات تمنح فرصة للنقاش حول أبرز المواضيع التي تهم المجتمع وبيئة العمل وزيادة الوعي بأهمية المعرفة، وأهمية ريادة الأعمال ودعم الشباب الكويتي في تنفيذ مشاريع تشكل قيمة مضافة للمجتمع.

وأشار الى أن «بيتك» يولي أهمية وتقدير كبيرين للعلم والشباب، ويدعم المبادرات التي تسهم في تنمية مهارات القيادة، ورفع مستوى الكفاءة، ومواكبة التطور العالمي في مجال الأعمال والتنمية البشرية ضمن إطار المسؤولية المجتمعية، وأكد أن المؤتمر شكل قيمة مضافة عبر تمكين التواصل مع نخبة من الشخصيات العالمية المرموقة والقادة بمجالات مختلفة.

الحلقة النقاشية الأولى

خلال المؤتمر، شارك المدير التنفيذي للتحول الرقمي في «بيتك»، م.طارق العجيل، في الجلسة النقاشية الأولى الخاصة بدور وأهمية التحول الرقمي.

وقال العجيل إن تطبيق «بيتك» على الموبايل KFHonline حقق نجاحا كبيرا وجاء في التصنيف الأول على Apple Store، وذلك بفضل كفاءته وسهولة استخدامه وما يقدمه من حلول مصرفية وتمويلية مبتكرة للمستخدمين، مبينا أن عملاء «بيتك» نفذوا حتى نهاية الربع الثالث من 2023 نحو 152 مليون عملية مصرفية رقمية عبر KFHonline على الموبايل والموقع الالكتروني، بنسبة نمو بلغت نحو 40% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأشار العجيل الى أن هذا النمو الملحوظ في حجم استخدام العملاء للخدمات المصرفية الرقمية يؤكد ريادة «بيتك» في توفير الحلول المالية الرقمية المبتكرة التي تعزز تجربة العملاء المصرفية وتمنحه ميزة تنافسية.

وأوضح العجيل أن «بيتك» حافظ على زخمه وقوته في طرح الخدمات المصرفية الرقمية الفريدة من نوعها، مبينا ان أزمة كورونا ساهمت في تسريع رحلة التحول الرقمي لـ «بيتك» الذي كان بالأساس قد بدأها وقطع بها أشواطا كبيرة قبل الأزمة، لافتا إلى أن «بيتك» واصل خلال فترات الإغلاق التام جهوده في خدمة العملاء على مدار الساعة ودون توقف من خلال خدماته الرقمية.

وعن التكنولوجيا المالية وكيف يتعامل معها «بيتك»، أوضح العجيل ان «بيتك» يواكب التكنولوجيا المالية ويتبنى آخر التطورات في هذا الإطار بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتعلم الآلة، وتعزيز الشراكات مع مزودي الفنتك، مؤكدا أن ذلك بالنسبة لـ «بيتك» بات في صلب أعماله وقد استثمر كثيرا في تطوير بنيته التحتية لأنه يدرك ان هذا النوع من الاستثمار لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة.

الحلقة النقاشية الثانية

خلال مشاركتها في الحلقة النقاشية الثانية، قالت نائب المدير العام للمنتجات التمويلية لمجموعة «بيتك» نهال المسلم، إن المشاركة في مؤتمر «كسر الحواجز» بالشراكة الاستراتيجية مع المعهد الوطني للقادة، شكل فرصة لتسليط الضوء على أحد أهم ركائز التنمية المستدامة، ألا وهي تمكين قيادة المرأة.

واستعرضت المسلم تجربتها مع «بيتك» وتمكينها لتصبح امرأة قيادية في البنك.

وأكدت خلال تصريح صحافي على هامش مشاركتها في المؤتمر، أن «بيتك» يولي أهمية قصوى لسياسة المساواة في الأجور والمكافآت لكافة موظفيه من الرجال والنساء، وتوفير فرص متساوية في التعلم والتدريب واكتساب المهارات، والوصول إلى المناصب القيادية.

وانعكاسا لتساوي الفرص، يركز «بيتك» عند اختيار الموظفين المتعاقبين في أي منصب وظيفي على توافر الكفاءات الضرورية لدى كافة المرشحين سواء رجل أو امرأة للقيام بواجباتهم القيادية المطلوبة. ويركز أيضا على إزالة العوائق والمساهمة في تهيئة بيئة مواتية لتنمية روح القيادة لدى المرأة.وأضافت المسلم: «كما هو الحال في أي مجتمع أو اقتصاد، بات مفهوم تمكين المرأة عنصرا مهما في مجالات صنع القرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الإنتاجية ومساواة الفرص، وتؤكد تقارير ودراسات عالمية أن تمكين المرأة يمثل إمكانية حقيقية لتسريع النمو الاقتصادي».ونوهت المسلم بدور «بيتك» الأساسي في تعزيز الاستدامة والشمول عبر تمكين قيادة المرأة، مشيرة الى إتاحة مجالات التقدم المهني أمام المرأة وتسهيل ارتقائها في سلم المناصب العليا، وتوفير بيئة عمل مرنة، ووضع استراتيجيات وسياسات داعمة، وتطوير ثقافة عمل تنعكس إيجابا على تمكينها.وذكرت أن «بيتك» قطع أشواطا كبيرة وواعدة في هذا المجال، وتوج إنجازاته مؤخرا بتطبيق أهداف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الخاص بتمكين المرأة من خلال توقيع اتفاقية «مبادئ تمكين المرأة».التواصل مع متحدثين عالميينبدوره، قال المدير التنفيذي لإدارة المواهب في «بيتك»، محمد المسلم، إن مشاركة «بيتك» في مؤتمر «كسر الحواجز» بالشراكة الاستراتيجية مع المعهد الوطني للقادة، حققت نجاحا كبيرا من ناحية تعزيز كفاءة الموارد البشرية للبنك عبر دمجهم ببرامج تدريبية وورش عمل وحلقات نقاشية ومحاضرات متقدمة من قبل كوكبة متنوعة من المتحدثين الدوليين والمحليين وخبراء في الصناعة، من بينهم توم بيليو، المؤسس المشارك لشركة كويست نيوترشن Quest Nutrition، وجو مالون، رائدة أعمال تمكنت من تحويل مشروعها الصغير إلى علامة تجارية عالمية، وكالوم تشيس، خبير الذكاء الاصطناعي، ودانيال هولم، أحد الخبراء الرواد في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والميتافيرس، وسارة صبري، أول رائدة فضاء عربية، وجرايم كودرينجتون، المتخصص في مستقبل العمل، مبينا ان استضافة كوكبة من الشخصيات العالمية يتماشى مع رؤية «بيتك» في تطوير القادة وصقل مهارات طاقاته البشرية الذين هم العامل الأساسي في نجاح المؤسسة.تمكين المرأة في «بيتك»قالت نهال المسلم إن العام الماضي شهد تولي 55 موظفة مناصب في الإدارتين العليا والمتوسطة في بيت التمويل الكويتي، كما بلغت نسبة تمثيل المرأة في فروع «بيتك» نحو 35%، فضلا عن أن توظيف السيدات في برنامج فرصة التدريبي بلغ نحو 53%.شراكات عالمية لطرح خدمات فريدةقال م.طارق العجيل إن الخدمات المصرفية المفتوحة (Open Banking) وواجهة برمجة التطبيقات (API) تمضيان قدما في إعادة صياغة شكل الصناعة المصرفية، وعلى البنوك والمؤسسات ان تتبنى هذه البرامج وتستفيد من مميزاتها بما يعزز تجربة العميل ويحسن الأداء بشكل عام.وأوضح العجيل أن «بيتك» يتعاون مع شركات عالمية بهدف طرح خدمات فريدة من نوعها وذات كفاءة عالية، منوها بالتعاون مع شركة «ريبل» لإطلاق خدمة التحويلات المالية الفورية عبر الحدود باستخدام شبكة ريبل «RippleNet»، مؤكدا مواصلة استكشاف شراكات جديدة مع شركات تقنية ناشئة وشركات عالمية ومزودي الفنتك بهدف تصميم وطرح حلول مالية مبتكرة للعملاء.سجل حافل بدعم الشباب وتطوير المجتمعأشاد يوسف الرويح بمشاركة قياديي «بيتك» في المؤتمر بالحلقات النقاشية وتبادل الرؤى مع المشاركين من مؤسسات مختلفة بما أثرى محتوى المؤتمر وساهم في نجاحه.ولفت الى أن «بيتك» يمتاز بسجل حافل في دعم الشباب والمبادرات التي تهتم بتطوير المجتمع ولديه خبرة كبيرة في المشاركة في مثل هذه المؤتمرات التي يكون لها أثر إيجابي كبير في نقل المعرفة، والتي تشكل منصة مهمة للشباب، والمبادرين للاستفادة من الخبرات والنصائح التي يتم التطرق إليها خلال المؤتمر.