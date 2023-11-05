البنك الأردني الكويتي يحقق أعلى أرباح ونمو بموجوداته منذ تأسيسه



ادانا الناصر: إستراتيجية البنك الشاملة للعمل المصرفي والاستثماري أسهمت في تحقيق هذا النجاح

ناصر اللوزي: النتائج تعبر عن نمو استثنائي بكل البيانات.. وتبشّر بتحقيق المزيد من النجاحات هيثم البطيخي: معدلات النمو المرتفعة جاءت في ظل المحافظة على متانة الوضع المالي للبنك

أعلن البنك الأردني الكويتي، ضمن الشركات التابعة لمجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو»، عن نتائجه المالية للربع الثالث من العام الحالي (الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023)، حيث بلغت قيمة الأرباح الصافية 72.1 مليون دينار أردني، وأظهرت النتائج نجاح البنك في تحقيق معدلات نمو جيدة في جميع بنود قائمة المركز المالي وقائمة الدخل، بما في ذلك أعلى معدل أرباح ونمو في موجوداته منذ التأسيس.ووفقا للبيانات المالية، فقد بلغ صافي قيمة الموجودات 5.072 مليارات دينار أردني بارتفاع نسبته 43%، وذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة حقوق الملكية من 477.6 مليون دينار أردني في العام الماضي لتصل إلى 702.8 مليون دينار أردني مع نهاية الربع الثالث من هذا العام بنسبة نمو بلغت 47.2%.أما الودائع والتأمينات النقدية فقد ارتفعت بنسبة 40.9% لتصل إلى 3.574 مليارات دينار أردني، كما ارتفعت التسهيلات بنسبة 5.6% لتصل إلى 2.030 مليار دينار أردني.وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي م.ناصر اللوزي: «إننا نعتز بهذه النتائج التي تعبر عن نمو استثنائي في كل بيانات البنك وتبشر بتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل».بدورها، قالت نائب رئيس مجلس إدارة البنك الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد: «لقد أسهمت الاستراتيجية الموثقة والمعتمدة التي يتبناها البنك والشاملة لجميع أصعدة العمل المصرفية والاستثمارية والتكنولوجية والإدارية في تحقيق هذا النجاح».من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للبنك هيثم البطيخي: «إن النتائج ومعدلات النمو المرتفعة التي تم تحقيقها جاءت جميعها في ظل المحافظة على متانة الوضع المالي للبنك، حيث حافظنا على نفس المستوى الجيد من كفاية رأس المال التنظيمي والذي بلغ 17.56%، بالإضافة إلى رفع كل معدلات المخصصات المقابلة للتعرضات الائتمانية لتكون مطمئنة وكافية لمواجهة أي مخاطر».وأضاف: «أود بهذه المناسبة أن أتوجه بالشكر لجميع عملاء ومساهمي البنك على ثقتهم، وكذلك الفريق الإداري في البنك والموظفين على جهودهم وتفانيهم في خدمة هذه المؤسسة. كما أتوجه بالشكر الخاص إلى البنك المركزي الأردني مع تأكيد حرصنا على الامتثال لجميع تعليماته التي تهدف لحماية ودائع العملاء ودعم الاقتصاد الوطني، وكذلك إلى هيئة الأوراق المالية وسوق عمان المالي وكل الجهات الرقابية في الأردن والعراق».