6 آلاف شركة بريطانية تعلن إفلاسها في الربع الثالث

40 ألف شركة في بريطانيا تواجه مشاكل مالية حرجة بارتفاع قدره 25% عن الفصل السابق

تعيش الشركات البريطانية حاليا أوضاعا مالية هي الأسوأ منذ عام 2009 أثناء الأزمة المالية العالمية، حيث أشارت بيانات رسمية عن قفزة بنسبة 10% في عدد الشركات المفلسة خلال الربع الثالث من العام الحالي ليصل عدد الشركات المنهارة إلى أكثر من 6200 شركة، وذلك بعد إفلاس آلاف الشركات خلال الفصل الثاني من السنة.كما تأكد الجهات الرسمية أن عمليات التسييل الطوعية وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ بدء الإحصاءات في 1960.وقال كبير محللي السوق في CMC Markets، مايكل هيوسون، إنه في ظل الأزمة المالية العالمية قام عدد كبير من الشركات خلال 10 أو 15 سنة الماضية بإعادة تمويل ديونها بأسعار فائدة متدنية، والخطأ الذي ارتكبه البعض هو أنهم لم يقوموا بإعادة هيكلة ديونهم أو تغيير نموذج عملهم.وأضاف أنه على سبيل المثال قامت شركة التشييد بالفور بيتي في عامي 2013 و2014 قامت بعملية إعادة هيكلة ضخمة ووضعها المالي أفضل حاليا ولكن في المقابل شركة carillion للتشييد انهارت في عام 2018.وبالنسبة للشركات المهددة بالانهيار فتأتي شركات التشييد العقاري على رأس القائمة في الربع الثالث من العام، حيث تواجه نحو 6000 شركة تشييد ما وصفه تقرير لشركة «بجبيز ترينر» بـ «مشاكل مالية حادة»، وذلك بارتفاع قدره 46% عن الفصل الثاني.كما تمثل شركات التشييد والتطوير العقاري 30% من إجمالي الشركات التي تواجه صعوبات مالية، وذلك بسبب تباطؤ نشاط تشييد المساكن وتراجع الإنفاق على مشروعات البنى التحتية العملاقة مثل قطار «إتش إس تو» السريع والارتفاع الحاد في تكلفة مواد البناء.وبحسب الإحصاءات، هناك 40 ألف شركة في بريطانيا تواجه مشاكل مالية حرجة بارتفاع قدره 25% عن الفصل السابق، وأما عدد الشركات التي تواجه مشاكل مالية ضخمة فيصل إلى قرابة نصف مليون شركة.وتوقع كبير محللي السوق في CMC Markets، مايكل هيوسون، رؤية المزيد من الإفلاسات والسبب أن الحكومة تقلص أيضا من مشروعات البنى التحتية مثل مجموعة «باكنغهام غروب» التي تعمل على مشروع قطاع «إتش إس اثنين» وأيضا ستاد انفيلد في ليفربول والتي أعلنت مؤخرا أنها سوف تشهر إفلاسها.وتكررت الظاهرة نفسها في مجال التجزئة حيث كان انهيار متاجر مثل ويلكو وأركيديا وديبنهامز على مدار السنوات الأخيرة، أن هذه الشركات لم تتأقلم ولم تعدل نموذج عملها مع النظام الجديد.ويضرب خليط استثنائي من العوامل قطاع الأعمال البريطاني، ونسبة فائدة هي الأعلى في عقود، وتراجع في طلب المستهلكين وارتفاع للتكاليف ويؤدي كل هذا الى تقليص هوامش الربحية إضافة إلى تقلبات أسعار السلع والطاقة، وذلك من دون إضافة آثار الحرب في غزة إلى المعادلة.وتكشف البيانات الأخيرة النقاب عن مستوى الضغط الذي يواجه الشركات البريطانية في ظل سلسلة أزمات متتالية ونسب فائدة عالية، لذلك تتزايد المخاوف من دخول بريطانيا في ركود اقتصادي وقفزة كبيرة في معدلات البطالة.