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بوبيان يشارك في حلقات نقاشية عن الخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي بالبنوك

11/5/2023 11:02:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختتم بنك بوبيان مشاركته بعدد من ورش العمل والحلقات النقاشية ضمن رعايته للمجموعة الحادية عشرة من برنامج «تأهيل الكويتيين حديثي التخرج للعمل في القطاع المصرفي» ضمن مبادرة «كفاءة» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية وتحت إشراف معهد الدراسات المصرفية، لتأتي هذه المشاركة تأكيدا لخطوات بوبيان الراسخة في إطار استراتيجية انتقاء وجذب أفضل الكوادر الوطنية الشابة من حديثي التخرج.
وقال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بوبيان عادل الحماد: يسعدنا أن يكون بوبيان جزءا داعما لبرنامج تأهيل كوادرنا البشرية من حديثي التخرج الأمر الذي يعكس التزامنا بمسؤوليتنا الاجتماعية لتحفيز حديثي التخرج وأن نكون الداعم الأول لهم من خلال تبني أفضل السبل لصقل مهاراتهم وقدراتهم وضمان تطور ونجاح مسارهم الوظيفي.
وأضاف ان مشاركة بوبيان من خلال عدد من الحلقات النقاشية تأتي تعزيزا لركائز الاستدامة الهادفة إلى دعم حديثي التخرج لتشجيعهم على العمل والاستمرارية في القطاع المصرفي الذي يشهد تنافسية عالية على صعيد مختلف قطاعات الأعمال، مشيرا إلى أن بوبيان يعد من أكبر مؤسسات القطاع الخاص بصورة عامة، والقطاع المصرفي بصورة خاصة، توظيفا للكوادر الوطنية الشابة والتي ينظر إليها في بوبيان كركيزة أساسية لتحقيق رؤية وتطلعات العمل المصرفي في بوبيان على المدى البعيد.
وقد شارك في الجلسة الأولى مدير أول تطوير المنتجات الرقمية عبدالعزيز الوزان، وتمت خلالها مناقشة الرقمنة وسبل تطورها وتأثيرها في الصناعة المصرفية بالإضافة إلى رحلة نجاح بنك بوبيان في التحول الرقمي وكيفية بناء قاعدة قوية من الحلول والبرامج المتطورة بما يسهم في تعزيز صناعة الصيرفة المالية الإسلامية الرقمية على مستوى العالم.
أما الجلسة الثانية فكانت بمشاركة مطور الذكاء الاصطناعي في مجموعة الخدمات الرقمية محمد العلي، حيث تطرقت إلى تاريخ الذكاء الاصطناعي وكيفية الاستفادة منه في القطاع المصرفي للكشف عن أحدث طرق الاحتيال وأنشطة مكافحة غسيل الأموال تنفيذا لاستراتيجية مواجهة التحديات والمتغيرات المتسارعة وأيضا كيفية تطوير روبوت يساعد في إنهاء الأعمال الروتينية اليومية للمساعدة على تجنب الأخطاء البشرية وأيضا لتوفير الوقت للموظفين لتقديم حلول تعتمد على الابتكار والإبداع.
أما الجلسة الثالثة فكانت جلسة نقاشية بمشاركة المدير التنفيذي في مجموعة الموارد البشرية عبدالعزيز الرومي مع معهد لندن للدراسات المصرفية والمالية، تناولت مناقشة مفاتيح النجاح المهني في القطاع المصرفي وتقديم بعض النصائح المهنية لحديثي التخرج والمنضمين الجدد الذين سوف يبدأون حياتهم المهنية في القطاع المصرفي.

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