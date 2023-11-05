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الخليج 30 نوفمبر الفرصة الأخيرة للإيداع والمشاركة في سحب الدانة الكبير

11/5/2023 11:02:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مع نهاية شهر نوفمبر الجاري، يكون قطار الإيداع والمشاركة في السحب السنوي الكبير لحساب الدانة، والفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 2مليون دينار، قد وصل إلى محطته الأخيرة، ليبدأ العد التنازلي للإعلان عن الفائز سعيد الحظ، الذي يفوز بالجائزة يوم 18 يناير 2024.
ومنذ إعلانه في مايو الماضي عن زيادة قيمة الجائزة السنوية الكبرى لحساب مليونير الدانة، من 1.5 مليون دينار إلى 2 مليون دينار، حرص بنك الخليج على التواجد في عدد من المجمعات التجارية في مقدمتها «الأفنيوز» و«360»، لاستقبال الراغبين في فتح حساب الدانة قبل انتهاء الموعد النهائي للإيداع والمشاركة في السحب السنوي الكبير.
وبهذا، يتم تعديل جدول سحوبات حساب مليونير الدانة، الذي انطلق في عام 1998، ويتواصل للسنة الخامسة والعشرين، ليشهد تتويج مليونيرين في سحبين كبيرين سنويا، ويكون السحب السنوي الكبير بقيمة 2 مليون دينار، والنصف سنوي بقيمة مليون دينار، إلى جانب سحبين بجائزة تبلغ قيمتها 100 ألف دينار لكل منهما، فضلا عن 10 رابحين في السحوبات الشهرية بقيمة 1000 دينار لكل منهم.

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