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أسواق المال شاركت في اجتماع لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية الخليجية

11/5/2023 11:02:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شاركت هيئة أسواق المال صباح أمس في أعمال الاجتماع السابع والعشرين للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول المجلس، والمنعقد عن بعد، وذلك ممثلة برئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال - المدير التنفيذي د.أحمد الملحم.
ويأتي هذا الاجتماع الدوري بين الدول الأعضاء لمتابعة المستجدات والتطورات بين الجهات المنظمة للأسواق المالية، وقد ترأس الاجتماع عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال (دولة الرئاسة - سلطنة عمان) وبمشاركة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خالد بن علي السنيدي.
كما شارك في الاجتماع رؤساء مجالس الإدارات والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهم: د.مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، وعبير بنت الشيخ آل سعد مدير إدارة مراقبة الأسواق المالية - مصرف البحرين المركزي، ويوسف بن حمد البليهد نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، وأحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان، ود.طامي أحمد آل بوطامي البنعلي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأوراق المالية.
وقد استهل الاجتماع بمتابعة تنفيذ قرارات لجنة رؤساء الهيئات في الاجتماع السادس والعشرين في شهر مارس الماضي، وما تم إنجازه خلال هذه الفترة، ومن ثم استعرضت اللجنة مستجدات إنهاء الإجراءات الداخلية للبدء في تفعيل الإطار التنظيمي.
كما استعرضت اللجنة مذكرة الأمانة العامة بشأن لائحة التسجيل البيني لصناديق الاستثمار، الى جانب محضر اجتماع فريق عمل استراتيجية تكامل الأسواق المالية بدول المجلس، وقد اطلعت اللجنة كذلك على محاضر اجتماع فريق المختصين بالتواصل وتوعية المستثمرين والتي تتضمن تصور الفريق حول برنامج (ملم) 2023، والذي يتضمن خطة للحملات بشكل ربعي، ونشر مواد برنامج ملم في المجلات الإلكترونية للدول الأعضاء، ومتابعة جائزة المستثمر الخليجي الذكي، واطلعت اللجنة على تطور الفريق حول المبادرات المقترحة لمواجهة عمليات الاحتيال المالي، كما اعتمدت اللجنة خطة عمل مسؤولين التدريب لتحقيق التكامل في مجال الدراسات.

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