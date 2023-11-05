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المؤتمر الخليجي الرابع لتحديات الأمن السيبراني ينطلق اليوم

11/5/2023 11:02:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت اللجنة التنظيمية والعلمية للمؤتمر الخليجي الرابع لتحديات الأمن السيبراني عن تدشين فعالياته اليوم في الكويت برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك، وذلك بمشاركة واسعة من دول مجلس التعاون، حيث تستمر فعاليات المؤتمر على مدار يومي 6 و7 نوفمبر الجاري في مركز مؤتمرات الراية في فندق كورت ماريوت الكويت.
وأوضحت اللجنة في بيان صحافي أن المؤتمر سيشهد مشاركة المركز الوطني للأمن السيبراني والذي أنشئ مؤخرا بهدف تأمين وحماية الشبكات المعلوماتية، وشبكة الاتصالات، ونظم المعلومات، وعمليات جمع وتبادل المعلومات باستخدام أي وسيلة الكترونية للكويت، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
وسيضم المؤتمر أبرز رؤساء ومسؤولي الأمن السيبراني وغيرهم من الخبراء المتخصصين الرئيسيين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، بهدف تبادل معلوماتهم وآرائهم حول أحدث الابتكارات والمستجدات في مجالي الأمن السيبراني وحماية البيانات، وذلك بإدارة وتنظيم من كونسولينزا العالمية، وبرعاية من هواوي وOoredoo وشركة الأنظمة الآلية والشركة الكويتية التطبيقية لشبكات المعلومات وبمشاركة من شركات عالمية مثل انبوش ونافيلا الأميركية.
وفي هذا السياق، قال رئيس اللجنة العلمية والتنظيمية للمؤتمر د.عبدالرحمن المطيري إن رعاية وزارة النفط لهذا الحدث الخليجي جاء إيمانا منها بأهمية هذه الموضوعات، حيث أصبحت التكنولوجيا وحدها ليست كافية لمكافحة هذه التهديدات المتزايدة، كما تتطلب التكنولوجيا عقد شراكات بين الحكومات والشركات على صعيد مختلف القطاعات.
وأضاف بالقول: «سيشهد هذا المؤتمر تكاتف الجهات الكويتية والخليجية وبمشاركة من وزارتي الدفاع والداخلية، وكذلك حرص دول المجلس على المشاركة بالعديد من الجهات مثل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والهيئة الوطنية للأمن السيبراني من المملكة العربية السعودية ووزارة المالية والمؤسسة القطرية للكهرباء والماء والوكالة الوطنية للأمن السيبراني والأمانة العامة لمجلس الوزراء في دولة قطر ووزارة الداخلية من مملكة البحرين وزارة التجارة والصناعة والاستثمار وديوان البلاط السلطاني من سلطنة عمان، وشرطة الشارقة من دولة الإمارات العربية المتحدة، كذلك تشارك لجنة الأمن السيبراني في مؤسسة البترول الكويتية بجلسة في جلسات المؤتمر».
من جانبه، قال نائب رئيس اللجنة العلمية والتنظيمية للمؤتمر والخبير في شؤون الأمم المتحدة د.رضوان العناني إن المؤتمر سيتضمن مناقشات ثرية وجلسات رئيسية حول موضوعات متنوعة مثل الجرائم السيبرانية، إلى جانب مستقبل الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني، ويتيح المؤتمر أيضا للمشاركين فرصا هائلة للتواصل والتعاون فيما بينهم، كما أن مؤتمر الأمن السيبراني ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي للكويت ولدول مجلس التعاون، والتي تهدف إلى مضاعفة نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
كما يتناول المؤتمر تطورات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأفضل الحلول والبرامج والتكنولوجيا الجديدة، وتحويل الجهات الحكومية لجهات ذكية رقمية والحفاظ عليها من مخاطر الأمن السيبراني، ويلقي المؤتمر الضوء على الجهود التي تبذل في القطاع النفطي وقطاع البنوك والتامين وغيرها من القطاعات المهمة للحفاظ على معلومات العملاء، وعدم اختراق حسابتهم سواء الشخصية أو المؤسسية والحفاظ على خصوصية كبار المسئولين والتي تواجه التحديات والعمل على إيجاد حلول وتوصيات تطرح لرفعها الى الجهات المعنية في الكويت ودول مجلس التعاون، مراعية في ذلك الأهمية المتزايدة للأمن السيبراني دوليا، انطلاقا مما تضمنته رؤية قادة دول مجلس التعاون بأهمية تعزيز العمل المشترك والتعاون وبناء التحالفات في مجال الأمن السيبراني بما ينسجم مع تطلعات دول «البيان الختامي لإعلان الرياض» الصادر عن أعمال دورة المجلس الأعلى في ديسمبر 2021.
وتتشكل اللجنة العلمية للمؤتمر من د.عبدالرحمن المطيري من جامعة الكويت ود.علياء البحر من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ود.بسام القاسم من كلية بوكسهل الكويت والبروفيسور مارتن ريتشارد من جامعة Atlanta بالولايات المتحدة الأميركية والبروفيسور مأمون العزب من جامعة Charles Darwin في استراليا وخبير الأمن السيبراني العالمي ادوارد جورج من مجموعة سيكورتي العالمية، ود.رضوان العناني الخبير في شؤون الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية.

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