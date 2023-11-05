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17 6 مليار دولار عائدات روسيا من النفط والغاز في أكتوبر

11/5/2023 11:02:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قفزت عائدات روسيا من النفط والغاز في أكتوبر الماضي لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل 2022، أي خلال 18 شهرا، وذلك بدعم من صعود أسعار النفط، وتوقف الدعم الحكومي لمصافي التكرير.
وقالت وزارة المالية الروسية إن حصيلة الضرائب على النفط والغاز ارتفعت بنحو 28% الشهر الماضي على أساس سنوي، لتصل إلى 17.6 مليار دولار.
وكان الرئيس الروسي فلادمير بوتين، أشاد الشهر الماضي بمستوى التعاون «غير المسبوق» بين بلاده والصين في مجال الطاقة، في وقت تسعى موسكو إلى تعزيز شراكاتها في آسيا للتعويض عن خسارة قسم كبير من سوقها الأوروبية.
واستفادت موسكو في الأشهر الأخيرة من ارتفاع أسعار النفط العالمية، مدفوعا جزئيا بقيود الإمدادات التي يجريها تحالف «أوپيك+» بقيادة السعودية وروسيا، وأدى ذلك بدوره إلى رفع سعر الخام الروسي ليفوق السقف الذي حددته مجموعة الدول السبع، مع تضييق الخصم على خام برنت القياسي العالمي.
ووفقا لوزارة المالية، تجاوز مزيج صادرات النفط الرئيسي من خام «الأورال» الروسي سقف أسعار مجموعة السبع للشهر الرابع على التوالي في أكتوبر، حيث تم تداوله عند 81.52 دولارا للبرميل بخصم عن خام برنت بـ9.57 دولارات.
وخلال سبتمبر الماضي، تجاوزت أسعار الوقود في البورصة المحلية المستوى المحدد في صيغة الدفع، ما أتاح للحكومة الاحتفاظ بالأموال في الميزانية. في المقابل، بلغ الدعم المقدم لإمدادات الديزل والبنزين في أغسطس 298.7 مليار روبل.
وخططت الحكومة لخفض دعم قطاع التكرير إلى النصف في محاولة لتقليص الإنفاق. ومع ذلك، بعد انتقادات وجهها الرئيس فلاديمير بوتين، تخطط لاستعادة الدعم بالكامل، وتدرس خيارات مختلفة لتمويله.

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