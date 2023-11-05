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التجارة تحذر من حسابات وهمية تنتحل صفتها

11/5/2023 11:02:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حذرت وزارة التجارة والصناعة متابعيها من ظهور مجموعة من الحسابات الوهمية التي تقوم بانتحال صفة حساب وزارة التجارة في منصة «إكس»، حيث يقومون بالبث من خارج الكويت ويحثون المتابعين على تقديم الشكوى طمعا في الحصول على البيانات الشخصية للمستهلكين.
كما أفادت الوزارة عبر تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» بأنها لا تقوم بطلب أي بيانات بنكية عند تقديم الشكوى أو بعدها كما أن حساب وزارة التجارة والصناعة موثق باللون الرمادي توثيقا حكوميا مثل جميع الحسابات الحكومية في الكويت.

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