التجارة تحذر من حسابات وهمية تنتحل صفتها

(MENAFN
- Al-Anbaa) حذرت وزارة التجارة والصناعة متابعيها من ظهور مجموعة من الحسابات الوهمية التي تقوم بانتحال صفة حساب وزارة التجارة في منصة «إكس»، حيث يقومون بالبث من خارج الكويت ويحثون المتابعين على تقديم الشكوى طمعا في الحصول على البيانات الشخصية للمستهلكين.
كما أفادت الوزارة عبر تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» بأنها لا تقوم بطلب أي بيانات بنكية عند تقديم الشكوى أو بعدها كما أن حساب وزارة التجارة والصناعة موثق باللون الرمادي توثيقا حكوميا مثل جميع الحسابات الحكومية في الكويت.
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