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مقتل سبعة أشخاص بسبب عواصف ضربت مدينة ساو باولو البرازيلية

11/5/2023 10:00:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

لقي سبعة أشخاص حتفهم يوم الأحد في أعقاب عاصفة عنيفة ضربت ولاية ساو باولو البرازيلية، وفقا للأرقام الرسمية.

وأكدت حكومة الولاية وفاة الحالة السابعة عقب عواصف يوم الجمعة. ووفقا للبيان فإن الضحية توفي في حادث قارب.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي ضربت الولاية في حدوث أضرار وفيضانات وانقطاع التيار الكهربائي في عدة مدن.

وتجرى في البرازيل حاليا امتحانات القبول للجامعات الحكومية المرغوبة. وقال حاكم ساو باولو، تارسيسيو جوميز دي فريتاس، على موقع التواصل الإجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، إن الكهرباء عادت إلى جميع المراكز التعليمية في الولاية.

ومع ذلك، لا تزال أكثر من مليون أسرة يعانون من انقطاع الكهرباء في المنطقة، وفقا لسلطات الدفاع المدني.

ولحقت أضرار بسباق جائزة البرازيل الكبرى فورمولا 1، الذي أقيم يوم الأحد في ساو باولو، بسبب العاصفة. وتسببت الرياح، التي تجاوزت سرعتها، بحسب تقارير إعلامية، أكثر من 100 كيلومتر في الساعة في بعض المناطق، في اقتلاع سقف أحد المدرجات.

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