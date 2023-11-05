مقتل خمسة أشخاص في اصطدام سيارة بحديقة في أستراليا



قتل خمسة أشخاص، بينهم قاصران، بعد أن اصطدمت سيارة بحديقة في ولاية فيكتوريا الأسترالية، وفقا لما قالته الشرطة اليوم الاثنين.

وقالت شرطة ولاية فيكتوريا إنه تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى الحانة في ديلسفورد، على بعد حوالي 100 كيلومتر شمال غرب ملبورن، وذلك "بعد ورود تقارير بشأن صعود سيارة /بي إم دبليو/ رياضية متعددة الاستخدامات على أحد الأرصفة وصدمت عددا من الرواد في منطقة الحديقة الأمامية لمبنى مرخص".

وتابعت الشرطة إن رجلين وامرأة وقاصرين لقوا حتفهم. وتم نقل شخصين بالغين وصبيين إلى المستشفى، أحدهم مصاب بجروح خطيرة.

وأضافت الشرطة أنه جرى أيضا نقل السائق،66 عاما، إلى المستشفى مصابا بجروح غير مهددة للحياة، مضيفة أن التحقيقات في ملابسات الاصطدام مستمرة.

وقالت رئيسة وزراء ولاية فيكتوريا، جاسنتا ألان، في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا،: "إن التقارير عن حادث سيارة ديلسفورد مروعة مشاعري مع جميع المصابين، ومع أصدقاء وعائلات الذين ماتوا بشكل مأساوي".

وأضافت آلان أن "الظروف الدقيقة المحيطة بالاصطدام لم يتم تحديدها بعد وما زالت التحقيقات جارية".