كوريا الشمالية تعلن نجاحها في بناء أقوى قوة نووية في العالم

ذكرت وسائل إعلام كورية شمالية اليوم الاثنين أن البلاد نجحت في بناء أقوى قوة نووية في العالم تحت إشراف زعيمها كيم جونج أون، في الوقت الذي يعزز فيه النظام السري تطوير برامجه

النووية والصاروخية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن هذا الادعاء يأتي وسط تكهنات بأن كوريا الشمالية في المرحلة النهائية من استعداداتها للقيام بمحاولة ثالثة لإطلاق قمر صناعي للتجسس العسكري بعد محاولتين فاشلتين في مايو وأغسطس الماضيين على التوالي.

وقال تونج ثاي جوان، كاتب المقال في صحيفة رودونج سينمون، الصحيفة الرئيسية في كوريا الشمالية: "بفضل قوة الصناعة الثورية لحزب العمال الحاكم في كوريا، زادت القوة النووية للبلاد بشكل حاد ووصلت بقوة إلى أعلى مستوى في العالم".

وفي محاولة للترويج لإنجازات كيم في العام الجاري، أشار الكاتب إلى الاستفزازات والأحداث الرئيسية في كوريا الشمالية، مثل اختبار إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات من نوع هواسونج والقمة بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر الماضي في أقصى شرقي روسيا.

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