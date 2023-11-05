Monday, 06 November 2023 07:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كوريا الشمالية تعلن نجاحها في بناء أقوى قوة نووية في العالم

11/5/2023 9:22:53 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكرت وسائل إعلام كورية شمالية اليوم الاثنين أن البلاد نجحت في بناء أقوى قوة نووية في العالم تحت إشراف زعيمها كيم جونج أون، في الوقت الذي يعزز فيه النظام السري تطوير برامجه
النووية والصاروخية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن هذا الادعاء يأتي وسط تكهنات بأن كوريا الشمالية في المرحلة النهائية من استعداداتها للقيام بمحاولة ثالثة لإطلاق قمر صناعي للتجسس العسكري بعد محاولتين فاشلتين في مايو وأغسطس الماضيين على التوالي.

وقال تونج ثاي جوان، كاتب المقال في صحيفة رودونج سينمون، الصحيفة الرئيسية في كوريا الشمالية: "بفضل قوة الصناعة الثورية لحزب العمال الحاكم في كوريا، زادت القوة النووية للبلاد بشكل حاد ووصلت بقوة إلى أعلى مستوى في العالم".

وفي محاولة للترويج لإنجازات كيم في العام الجاري، أشار الكاتب إلى الاستفزازات والأحداث الرئيسية في كوريا الشمالية، مثل اختبار إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات من نوع هواسونج والقمة بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر الماضي في أقصى شرقي روسيا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN05112023000110011019ID1107376395

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث