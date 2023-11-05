التغير المناخي يُحوّل جبال الألب السويسرية إلى وجهة للسياحة الصيفية

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في غضون السنوات القادمة، قد يدفع تغيُّر المناخ إلى وقف أنشطة التزلج في بعض المنتجعات في جبال الألب السويسرية. ولكنها لن تكون النهاية، فهناك فرصة لتحويل هذه المناطق إلى وجهة سياحية منعشة للهاربين من موجات الحرِّ الشديدة.

منذ سنوات عديدة وبعض المنتجعات الجبلية تعاني نقصًا في تساقط الثلوج. ففي فرنسا، اضطر منتجع لا سامبوي (الواقع على ارتفاع 1850 مترًا) إلى إيقاف نشاطه في سبتمبر بسبب غياب الغطاء الثلجي، حاله كحال بعض المنتجعات الأخرى.

وفي سويسرا، باتت بعض المنتجعات في المناطق الجبلية الأقل ارتفاعًا تُركِّز على السوق الصيفية بعدما أصبحت السوق الشتوية غير جديرة بالاستثمار في الكثير من الأماكن. ويتجلَّى التركيز على السياحة الصيفية في كانتون شفيتس الواقعة في وسط البلاد، حيث يُدير منتجع زاتل هوخ شتوكخلي (الواقع على ارتفاع 1200 متر) مدينة ترفيهية تحتضن مضمارًا للتزحلق على الصفيح وجسرًا معلقًا ومصعدا دوَّارًا. وهناك العديد من المنتجعات الأخرى التي تسلك نفس الاتجاه، فتقيم متنزهات للسير على الحبال ومسارات للمشي لمسافات طويلة ولركوب الدراجات والدراجات النارية الصغيرة (scooter).

"المستجيرون من الرمضاء"

وبهذا، قد تتمكَّن هذه المنتجعات من الفوز بإقبال إضافي في الصيف. ويمكن أن يجذب الهواء المنعش إلى جبال الألب السويسرية "المستجيرين من الرمضاء" الذين يتوقون إلى الهرب من الحرارة اللافحة التي سادت جنوب أوروبا في السنوات الأخيرة، والتي يُتوَّقع أن تتواصل شدَّتها في الارتفاع.

ويقول دانيال سكوت، أستاذ إدارة البيئة في جامعة واترلو في كندا: "سنشهد نموًا هائلًا في سوق الهروب من حر الصيف على مدى العقود القادمة. وتُعدُّ سويسرا واحدةً من البلدان المؤهلة للاستفادة من هذا التحول الذي يشهده السوق".

وبالفعل، تشير أدلة إلى ميلان كفة حركة السياحة نحو الوجهات التي من غير المرجح أن تتجاوز درجات الحرارة فيها 40 درجة مئوية. ويضيف سكوت: "تحاول دول البلطيق أن تروِّج لنفسها كوجهة سياحية بديلة للوجهات الساحلية. وانبرت الحكومة الصينية إلى بناء سلسلة من منتجعات العطلات على سفوح الجبال لاستقطاب السيّاح الذين يهربون من موجات الحرِّ في المدن الكبرى كمدينة بكين".

فهل يستهوي النسيم العليل بجبال الألب السويسرية بما فيها من مسارات مشي وبحيرات السياح أكثر من دفء مياه البحر الأبيض المتوسط، وهل سيختارونها لتكون وجهة لعطلاتهم المُقبلة؟

ترجمة: ريم حسونة

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