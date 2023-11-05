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إسرائيل: أوقفنا إطلاق النار لعدة ساعات في شمال غزة لمساعدة المدنيين على الانتقال جنوبا

11/5/2023 8:00:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لشبكة (سي.إن.إن) أمس الأحد إن إسرائيل أوقفت إطلاق النار في شمال غزة لعدة ساعات على مدى يومين متتاليين لتوفير ممر آمن للمدنيين للانتقال إلى الجنوب، وذلك وسط ضغوط من أجل هدنة إنسانية.

وأضاف اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس "أمس واليوم ولعدة ساعات مع إشعار مسبق وتحذير، اتخذنا إجراءات للتسهيل وأوقفنا إطلاق النار في مناطق معينة في شمال غزة، وهي منطقة القتال الرئيسية، وطالبنا الفلسطينيين بالتحرك جنوبا".

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