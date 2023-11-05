مراقبون إسرائيليون: المقاومة بغزة شرسة

MENAFN - Khaberni) خبرني - رغم أن الناطق العسكري الإسرائيلي، دانئيل هغاري، قد قال، صباح أمس الأحد، إن قوات الاحتلال هاجمت 2500 هدف داخل قطاع غزة منذ بدء العملية البرية وتواصل خوض المعارك وجها لوجه، وسط توجيه الطائرات لتدمير البنى التحتية لـ «الإرهاب»، لكن مراقبين إسرائيليين ينبّهون لقدرة «حماس» على إطلاق

الصواريخ، ويؤكّد عدد منهم ممن عادوا من جولة ميدانية، رواية مغايرة للرواية الرسمية، ضمن مشاهداتهم وانطباعاتهم.

ويوضح محلل الشؤون العسكرية في صحيفة «هآرتس» عاموس هارئيل أن ملامح الحملة البرّية ما زالت ضبابية وأهدافها أيضا غير واضحة.

خلافا لرواية الناطقين العسكريين حول حقيقة ما يجري على الأرض وتشير له أحيانا فيديوهات صادرة عن المقاومة الفلسطينية في القطاع. يوضح هارئيل أن رغم كثافة النار الإسرائيلية التدميرية فإن قوات «حماس» ما زالت في الأنفاق وتنتظر وتجبي أثمانا من القوات الغازية ولا يلاحظ بعد انهيار في منظومات حماس.

ولفت إلى خطورة الاجتياح الواسع والكبير، بقوله إن كثرة الآليات العسكرية الإسرائيلية داخل القطاع تخلق أهدافا كثيرة لحماس وللمسلحين الفلسطينيين.

وبما يتعلّق بالجبهة الشمالية ومخاطرها يقدّر هارئيل أن، رغم عدم رغبة أمني عام «حزب الله» حسن نصر الله بفتح حرب، فإن الباب مفتوح على تصعيد شامل في الشمال.

ويتابع «بعد خطاب نصر الله: اسرائيل والولايات المتحدة تعتقدان أن حزب الله وإيران غير متحمّسين لدخول حرب، ولكن الفرصة مفتوحة على حرب في الشمال، إما لأن هناك قرارا لدى حزب الله بالانضمام إلى الحرب وخطابه جزء من عملية تضليل استراتيجية كما فعلت «حماس» في «طوفان الأقصى» أو أن تنشب حرب نتيجة خطأ في تقديرات واحد من الطرفين».

هارئيل الذي كان قد حذّر منذ البداية من تسلق إسرائيل شجرة عالية بعد إعلانها عن أهداف كبيرة، يشير إلى أن تحديد الهدف الإسرائيلي من الحرب ووسائل تحقيقها غير واضح مما يزيد انشغال الإسرائيليين بعد عدد الجنود القتلى بما يمس بالحصانة المعنوية لديهم.

وبما يختلف عن الرواية الرسمية المعلنة يوضح زميله المراسل العسكري في «هآرتس» يانيف كوبوفيتش العائد من جولة ميدانية داخل القطاع أن القوات الإسرائيلية تبحث عمليا عن تدمير «حماس» قبل الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، ويبين أن القتال مهمة صعبة.

وهذا ما يؤكده المراسل العسكري في «يديعوت أحرونوت» يوسي يهوشع الذي يقول ضمن انطباعاته ومشاهداته إن هذه هي البداية فقط. وعن ذلك يضيف: «في أحاديث معهم يرسل ضباط في الميدان رسالة : هذه البداية والجيش بحاجة الى وقت فهذه ليست جولة بل حرب هدفها إزالة تهديد بني طيلة 30 سنة ولا نستطيع إدارة حياة طبيعية الى جانبه».

ويركّز روعي شارون، محلّل عسكري للإذاعة العبرية العامة، على هذه النقطة بوضوح عقب عودته من جولة رافق فيها قوات إسرائيلية على بعد ثلاثة كيلومترات من الحدود بقوله صباح أمس : «لا نعرف حقيقة ما يحدث والواضح أن هناك اشتباكات وصدامات واسعة مع حماس والجيش يعلن مرة واحدة فقط عن قتلاه. الجيش يحاصر مدينة غزة ولكن ليس بشكل مطبق.

رغم الضربات القاسية حماس تنجح في إدارة المعركة وما زالت تفاجئنا كما تجلى في صاروخ على إيلات وفي كيسوفيم أمس.

التوغّل أكثر في المدينة يصعّب تحقيق هدنة مؤقتة. الجيش يعمل ببطء ويستخدم قوة هائلة على مبدأ الأرض المحروقة لكننا ما زالنا بعيدين عن تعطيل قدراتهم الصاروخية . دخلت القطاع 30 دقيقة ووصلنا منطقة العطاطرة وشاهدت دمارا شاملا، وشاهدت ثلاثة اشتباكات والتهديدات على قواتنا ملموسة جدا».

في تقرير مشبع بالمواد الدعائية الأقرب للرواية الإسرائيلية الرسمية يزعم محلل الشؤون العسكرية في موقع «واينت» رون بن يشاي الذي غطى حروبا كثيرة منذ 1967 إن عناصر حماس «سيموتون داخل الأنفاق».

الامتحان الكبير

في تقرير نشر ليل أمس الأول يوضح يشاي العائد هو الآخر من جولة ميدانية أمس الأول أن سلاح الجو الإسرائيلي لم يبق حجرا على حجر، لافتا إلى أن القصف عشوائي ويسبق تقدم القوات البرّية التي تدفع في البداية جرافات عملاقة لاكتشاف وتدمير فوهات الأنفاق.

ويرى أن الامتحان الكبير أمام الجيش الإسرائيلي يكون عندما تستفيق حماس من الصدمة وتشخّص جنودنا وستكون لديها أهداف تضربها. وعن ذلك يتابع «بعد اقتحام الحدود مرحلة البقاء في الميدان هي الأخطر علينا وينبغي فعل كل شيء من أجل حماية قواتنا. عدت بانطباع بأن الضباط والجنود واعون لهذا الخطر».

وحول مستقبل الحرب وحالة التململ الرسمي والاحتجاج الشعبي المتصاعد في حواضر غربية، يرى القنصل الإسرائيلي الأسبق في نيويورك ألون بينكاس أن «صبر الولايات المتحدة بدأ ينفد».

في مقال نشرته صحيفة «هآرتس» أمس حذّر بينكاس من أن «الانتقادات داخل الولايات المتحدة بدأت تزعج الرئيس الأمريكي جو بايدن، فهو على بعد سنة من الانتخابات وبلاده متداخلة في حربين: أوكرانيا وغزة (وربما أكثر من غزة) ولدى الشباب الأمريكيين من أبناء الفئة العمرية 18-25 سنة تتواصل شعبية بايدن بالهبوط».

ويعتبر في تحذيره من متغيرات وشيكة في الرأي العام وفي الإدارة الأمريكية أن النقطة التي تشخّص فيها واشنطن فجوات بين رؤيتها ومصالحها وبين رؤية ومصالح اسرائيل باتت تقرب. ويخلص للقول في هذا المضمار: «عندما نصلها فإن دينامكية العلاقة بين أمريكا وإسرائيل ستختلف». يشار أن ماكنة الدعاية

الإسرائيلية تحاول تسجيل نقاط في المعركة الكبرى على الرواية والوعي في العالم، خاصة في منتديات التواصل الاجتماعي حيث تنتصر الرواية الفلسطينية، في محاولة لتخفيف الانتقادات والاحتجاجات.

ضمن هذا المسعى تواصل الخارجية الإسرائيلية إطلاع صحافيين ودبلوماسيين أجانب على فيلم يوثّق ما زعمت أنه «جرائم» حماس في «طوفان الأقصى» داخل مستوطنات غلاف غزة.

في سياق الحديث عن الاحتجاجات شهدت إسرائيل للمرة الأولى مظاهرات واسعة في عدة مدن هاجمت الحكومة ووصفت نتنياهو بالقاتل، وتطالب بالإفراج الفوري عن الأسرى والمخطوفين من خلال صفقة تبادل ومفاوضات تسبق التوغّل البري في القطاع، معربين عن قلقهم البالغ من أن القصف العشوائي يقتل أقرباءهم داخل القطاع، وهذا ما أشار له بيان «حماس» أمس الأول حول ارتفاع عدد قتلى الأسرى جراء القصف إلى 60.