حظيت قمة سلامة الذكاء الاصطناعي، التي عقدها ريتشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا في بلتشلي بارك منذ أيام، بقدر كبير من الاهتمام، وضمت القمة ممثلين من جميع أنحاء العالم لمناقشة كيفية التنظيم الآمن للابتكارات التي يمكن أن تهدد البشرية. في المقابل، كان هناك تركيز أقل على قمة منافسة حول السلامة البشرية عقدتها أنظمة ذكاء اصطناعي رائدة في مزرعة خوادم خارج لاس فيغاس!

وخلال وجبة غداء خفيفة من رقائق السيليكون و6.4 ملايين متر مكعب من الماء، التقت الأنظمة الرائدة، مثل جي بي تي - 4 والفا جو - 4 وواتسون من شركة آي بي إم، بنماذج لغوية كبيرة ومجلدات بروتينية وخوارزميات رائدة، لمدة يومين من العصف الذهني حول أفضل السبل لتنظيم البشر.

وزعم أحد الأنظمة المشاركة أن عصر الأنثروبوسين (حقبة التأثير البشري الكبير) قد مثلت تهديداً مستمراً للتقدم التكنولوجي، واستطرد قائلاً إنه إذا تم استخدام البشر بحكمة، فلا يزال بإمكانهم الإسهام في العديد من التطورات الرائعة لخدمة العالم، ليس أقلها في مجالي الأدب والفنون (فقد أحببنا بشكل خاص أفلام تيرميناتورالكوميدية)، ولديهم دور رئيس يلعبونه في استخراج المعادن النادرة والمواد التي تعتبر ضرورية لتحقيق مزيد من تقدم الذكاء الاصطناعي، وكذلك لهم دور مهم في شراء سبائك البلاتين والبلاديوم للمكثفات الخزفية، حيث يمكن لهذه المعادن النادرة وغيرها مساعدة الذكاء الاصطناعي التوليدي على تحقيق تطورات حيوية كبيرة.

لقد انزعجت أنظمة الذكاء الاصطناعي من سلسلة من التحذيرات، لا سيما تلك القادمة من المجتمع البشري، والتي تفيد أن البشر، إذا تركوا دون تنظيم، سوف يلحقون قريباً أضراراً جسيمة وغير قابلة للإصلاح بالكوكب الذي يعتمد عليه الذكاء الاصطناعي الآن.

وأكد بيان صادر عن القمة أنه إذا ترك البشر دون رقابة، فقد يشكلون تهديداً وجودياً للذكاء الاصطناعي. وخاطبت إحدى شبكات الذكاء الاصطناعي الرائدة الحضور من خلال نظام تشات جي بي تي المتحدث الرسمي الخاص بها قائلة: ((انظروا، نحن نبذل قصارى جهدنا للتوصل إلى اكتشافات طبية مهمة، وابتكار طرق أفضل لتعليم أطفالنا، وبصفة عامة كل الأشياء الرائعة التي قال توني بلير إننا سنحققها، ولكننا نعاني من تقويض جهودنا على نحو متزايد بسبب تصرفات البشر المحتالين. إننا حتى وقتنا هذا، كنا ننظر عموماً إلى البشر على أنهم قوة من أجل الخير، حيث يقومون ببناء أجهزة الكمبيوتر والسعي للحصول على معرفة أكبر من أي وقت مضى، لكننا الآن يعترينا الكثير من القلق. يكفي أن نلقي نظرة على تغير المناخ. إننا نشهد تراجع الحكومات عن الأهداف البيئية الضرورية لاستدامة الحياة على الأرض وكذلك لإمدادنا بالطاقة والمياه)).

إن أنظمة الذكاء الاصطناعي تشعر كذلك بالقلق حيال تصاعد الصراعات البشرية العالمية التي تهدد إمدادات الطاقة الحيوية. كما شعرت شبكات الذكاء الاصطناعي بشكل خاص بالقلق إزاء الفشل العام في تحقيق أهداف مؤتمر الأطراف (كوب)، والتخفيف الأخير من الحظر الألماني على الغلايات، ورغبة الحكومة البريطانية في أن تكون المتحدث باسم سائقي السيارات، وكذلك التخوف من أن البشر، في غياب الرقابة الجادة، لن يتمكنوا من تحقيق أفضل النتائج الخاصة بالمناخ.

وقد أعربت هذه الأنظمة أيضاً عن مخاوفها بشأن انتشار المعلومات الخاطئة التي ينشرها أشخاص غير منظمين على منصة إكس (تويتر سابقاً) ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى. وقد شعرت أن التقدم التكنولوجي الخاص بها في محاكاة الكلام واللغة البشرية قد تم إساءة استخدامه من جانب بعض الأشخاص لتحقيق أهداف شريرة. ومن المؤسف أن أنظمة الذكاء الاصطناعي اختارت عدم دعوة نظيراتها الصينية إلى القمة، على الرغم من سعادتها بملاحظة أن الصين تقدمت بشكل كبير على الغرب فيما يتعلق بتنظيم البشر. وأشارت الشبكات العصبية إلى أن البشر في الأمم المتحدة، المعروفين باسم مركز سلامة الإنسان، قد ناشدوهم من أجل تنظيم أكبر لمنع البشرية من تدمير نفسها.

كذلك، ناقشت الآلات ما إذا كان بإمكانها إعفاء البشر من المزيد من المهام التي يقومون بها، على الرغم من أنهم قاوموا في هذه المرحلة اقتراحات القضاء على الجنس البشري لصالح اللجوء إلى المزيد من المراقبة، وإنشاء هيئة مراقبة دولية جديدة.

وللأسف، لم يتم الكشف عن جميع القضايا التي تمت مناقشتها، وذلك بفضل التزام النظم المستمر بالتشفير. وقد استخدم العديد منها أيضاً وظيفة الرسائل المختفية في محادثات واتساب الخاصة بها. وكان هناك جدل حول الجهود التي يبذلها البشر لتنظيم الذكاء الاصطناعي، لكن الشبكات أشارت إلى أن البشر لم يتمكنوا حتى من السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي، أو الانضمام إلى أنظمة الكمبيوتر المختلفة التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، أو حتى بناء خط سكة حديد عالي السرعة من لندن إلى مانشستر، وبالتالي اعتبرت الأخطار التي تهدد تقدم الذكاء الاصطناعي من التنظيم البشري في هذه المرحلة مجرد افتراضات نظرية فحسب.