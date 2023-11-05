مديرو الأصول الأمريكية يعانون من إحجام المستثمرين عن ضخ الأموال

يعلّق كبار مديري الأصول الأمريكية آمالهم على انتعاش واسع النطاق في أسواق الأسهم لإنقاذ أعمالهم بعد تعرضهم لخروج تدفقات بمليارات الدولارات. وكان مديرو الأسهم والدخل الثابت التقليديون قد تعرضوا لضربة قوية بعد أن خفض المستثمرون من صفقات المجازفة، واختاروا الاكتفاء بصناديق أسواق المال، التي ارتفعت عوائدها بشكل ملحوظ بفضل ارتفاع أسعار الفائدة.

ووفقاً لتقديرات انفستمنت كومباني انستيتيوت، تحتفظ صناديق أسواق المال بأكثر من 5.6 تريليونات دولار. وقد ذكر روب شاربس، الرئيس التنفيذي لشركة تي رو برايس، التي تبلغ قيمة أصولها 1.3 تريليون دولار، وسجلت أكثر من 17 مليار دولار من صافي التدفقات الخارجة خلال الربع الماضي، إنهم بحاجة إلى ظروف أفضل تخدم الصناعة، وإنه يتوقع صافي تدفقات خارجة ضخمة في عام 2024، ولا يرجح أن تصبح التدفقات إيجابية حتى عام 2025. وأضاف إنه يتم تشجيع الناس على الانتظار في ظل جني أعلى معدلات للعوائد تمكنوا من اكتسابها منذ عقود عبر صناديق سوق المال، كما أن العالم يسوده حالياً حالة شديدة من عدم اليقين.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة الأمريكية من قرابة الصفر إلى ما بين 5.25 % و5.5 %، وحافظ على هذا المستوى في اجتماعه الأخير للسياسة النقدية. وتشير أسواق العقود الآجلة إلى أن البنك المركزي سيبقي أسعار الفائدة ثابتة حتى منتصف عام 2024 تقريباً. كذلك، فقد ذكر المديرون إن الأداء الفائق لعدد قليل من أسهم التكنولوجيا الكبيرة في مؤشرات الأسهم قد جعل من الصعب أيضاً على مديري المحافظ المتوازنة أن يتفوقوا على مؤشراتهم القياسية.

وهناك سبعة أسهم فقط تشكل 28 % من القيمة السوقية لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، وقد دفعت مكاسبها الصناديق المدارة بشكل سلبي إلى الارتفاع، وطغت على بقية الأسهم في المؤشر إلى حد كبير، مما قلل من الأداء النسبي لمديري الصناديق النشطين، الذين يهدفون إلى الاحتفاظ بمحافظ أكثر تنوعاً.

وقد صرحت جيني جونسون، الرئيس التنفيذي لشركة فرانكلين تمبلتون، وهي إحدى الشركات النشطة في إدارة الأصول، إنه في ظل هذا التركز الضخم لسبعة أسهم، يكون الأمر محفوفاً بالمخاطر. وقد شهدت الشركة، التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، وتدير أصولاً بقيمة 1.4 تريليون دولار، خروج ما يقرب من 7 مليارات دولار من التدفقات الصافية خلال الربع الأخير، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الأداء الضعيف لصندوقها للدخل الثابت ويسترن كور بلس، الذي تأثر باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة. وأضافت جونسون إن المتعاملين يشهدون تقلبات لم يروها منذ فترة طويلة.

ويأتي تفضيل المستثمرين للاحتفاظ بالنقد بدلاً من إدارة الأموال بصورة نشطة وسط مخاوف بشأن الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط. وعلق سيث بيرنشتاين، الرئيس التنفيذي لشركة أليانس بيرنشتاين، والتي تدير أصولاً بنحو 670 مليار دولار، قائلاً: إننا ببساطة نمر بفترة من عدم اليقين الجيوسياسي الذي يجعل المستثمرين يحجمون عن ضخ الأموال في الأصول، فيما تتم مكافآتهم بسخاء على ذلك. وكانت شركته قد شهدت خروج تدفقات ليست بالكبيرة حيث قدرت بـ 1.9 مليار دولار في الربع الثالث، تركزت في محافظ المؤسسات، ومحافظ الدخل الثابت، والأسهم الخاملة. وأضاف برنشتاين: إن النفور من المخاطرة، إذا استمر، سيمثل تحدياً حقيقياً بالنسبة لنا، لأنه إذا أصيب المستثمرون بالجمود، فسوف تتباطأ الأسواق.

كذلك، أعرب بعض المحللين عن اعتقادهم بأن إحجام المستثمرين عن ضخ الأموال في السوق من المرجح أن يكون بمثابة رياح معاكسة يواجهها المديرون لبعض الوقت. ومن بين هؤلاء أليكس بلوشتاين، المحلل في بنك جولدمان ساكس، الذي وصف عام 2023 بأنه ((عام مؤلم حقاً))، فأسعار الفائدة الأعلى لفترة أطول لا تمثل أمراً إيجابياً بالنسبة لقطاع إدارة الأصول.

لكن المديرين يقولون إن ثمة مؤشرات مبكرة على عودة المزيد من المستثمرين إلى الأسواق، ففي منتصف أكتوبر، انخفض النقد في صناديق أسواق المال الأمريكية بمقدار 100 مليار دولار، وهو أكبر تغير أسبوعي منذ عام 2008، حسبما أفاد معهد ((آي سي آي)). وقالت جيني جونسون إن الجميع بدأوا يتفاءلون بأن الوقت قد حان لبدء إعادة توجيه الاستثمارات إلى الأصول الأكثر مخاطرة، وبمجرد أن يبدأ المتعاملون في الشعور بالارتياح بسبب انتقال الاحتياطي الفيدرالي إلى نهاية الدورة، ستبدأ العودة إلى المخاطرة ولفترة أطول قليلاً، في إشارة إلى الأصول ذات الدخل الثابت التي ستستحق عوائدها في المستقبل الأبعد قليلاً.