عوائد السندات تنذر بنهاية الوضع الطبيعي الجديد

يكاد يكون من المستحيل التنبؤ بدقة بالموعد الذي ستبدأ فيه الأسواق بأن تعكس العوامل المؤثرة على الاقتصاد الكلي. وعلى حد قول الخبير الاقتصادي، روديغر دورنبوش: ((تستغرق الأمور وقتاً أطول مما تعتقد لكي تحدث في عالم الاقتصاد، ثم تقع هذه الأمور على نحو أسرع مما ظننت))، لكن المستثمرين، عاجلاً أو آجلاً، سيواجهون تعديلات مهمة، إذ ستحتاج كل الأصول لإعادة التسعير بسبب انتهاء ثلاثة اتجاهات كبيرة.

لقد شهدت الأسواق، بعد الأزمة المالية العالمية، تحوّلاً نحو بيئة يسودها تضخم منخفض ومستقر. ونتيجة لهذا، هوت أسعار الفائدة إلى مستويات لم تسجلها منذ الحرب العالمية الثانية، وكان هذا هو ((الوضع الطبيعي الجديد)). واستغل صانعو السياسة ما بدا أنه ((وجبة مجانية)) بمواصلتهم دفع الفائدة إلى مستويات أقل وتحفيز الاقتصاد بتخفيضات ضريبية وتوسع في الإنفاق الحكومي.

لكن ليس بعد الآن! يتقلص هامش التحرك المالي عندما تتخطى الفائدة المعدل الممكن للنمو الاقتصادي، وهو ما يحدث الآن. ونتيجة لذلك، تنشأ مجموعة من ردود الفعل السلبية، مثل اضطرار الأسواق لاستيعاب إعادة تمويل الديون بمعدلات فائدة أعلى، ما يفاقم من عجز الموازنات، وتكون السياسة النقدية في هذه الحالة مقيدة. وتوقع المستثمرون فيما مضى أن يتدخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة بمجرد ظهور تهديدات على النمو، لكن مسؤولي البنوك المركزية غير قادرين على تخفيف الصدمات التي تواجه الاقتصاد الحقيقي أو اضطرابات الأسواق، مع تسجيل التضخم مستويات أعلى من المستهدف؛ وبذلك تكون حقبة تدخل الفيدرالي قد انتهت.

ليس ذلك فحسب، بل ويقترب عاملان هيكليان مواتيان من نهايتهما في الوقت ذاته؛ الأول هو أن ((الحلم الصيني)) للرئيس شي جين بينغ أنهى حقبة دامت أربعين عاماً انطوت على مبدأ ((من الرائع أن تكون ثرياً)). وستركز الصين في المستقبل على النمو الذي تقوده الدولة والرخاء العام والأمن القومي، وسيتباطأ النمو الصيني بعدما عزز النمو العالمي طيلة عقود، ونتيجة لذلك ستقل عملية إعادة تدوير احتياطات الصين المالية في الأسواق الدولية. ويُرجح أيضاً تلاشي الإسهام الصيني في خفض التضخم العالمي الذي شهدناه في العقود الأخيرة.

علاوة على ذلك، تتصاعد خطورة الأوضاع الجيوسياسية. يذكرنا ذلك بخروج فرانسيس فوكوياما بفكرة ((نهاية التاريخ)) في 1989، فقد خرج المعسكر الغربي فائزاً في الحرب الباردة، وكان ذلك بمثابة انتصار للديمقراطية الليبرالية، بيد أن النزاعات والتوترات الجيوسياسية عادت من جديد، ويتبدى ذلك في أوكرانيا وتايوان وإسرائيل. ومن شأن المشهد الجديد الذي يسود فيه تنافس جيوسياسي أكبر أن يفضي إلى تضخم أعلى وعجز أكبر في الموازنات. وهذه ((النهايات الثلاث)) واضحة للعيان، لكن تُرى، ما تداعياتها على المستثمرين؟

ويقدم التصاعد الكبير في أسعار الفائدة طويلة الأجل منذ منتصف العام الجاري دراسة حالة مفيدة في هذا الصدد، فقد شهدت علاوة الاستثمار طويل الأجل، والمقصود بها التعويض الذي يطلبه المستثمرون نظير شراء أصول أطول أجلاً، تراجعاً مستمراً خلال العقدين الماضيين، بل إنها تراجعت إلى النطاق السلبي في الأعوام الأخيرة. وكان الطلب على الأصول طويلة الأجل كبيراً إلى حد أن المستثمرين كانوا مستعدين للتخلي عن الحماية وإنفاق المال لقاء العائد.

وتقف وراء العلاوة السلبية للاستثمار طويل الأجل ثلاثة أسباب؛ الأول هو تسبب انخفاض التضخم وتراجع التقلبات التضخمية في أن تكون الديون طويلة الأجل جذابة، والثاني هو استمرار توسع الفيدرالي في جولات التيسير الكمي الذي أسفر عن ظهور مشترين كبار غير اقتصاديين للديون. وحذت بنوك مركزية أخرى حذو الفيدرالي، ما ضخّم من التأثير السلبي على العائدات. أما السبب الثالث، فهو أن عائدات السندات أدت إلى تحويط عوائد الأسهم؛ ما جعل الاحتفاظ بأصول خالية من المخاطر استثماراً جاذباً للمستثمرين الساعين وراء المخاطرة. وبدت السندات التحوط الأمثل للأسهم؛ لأن البنوك المركزية لطالما كانت تهرع إلى الإنقاذ، سواء بخفض الفائدة أو التيسير الكمي، كلما نشأ خطر ما على الاقتصاد.

ويعني عدم تدخل الفيدرالي أن الفائدة لن تنخفض إلى الصفر، وليس ثمة تعهدات بفوائد أقل في المستقبل، وبالطبع لن يقر المركزي تيسيراً كمياً لإنقاذ المستثمرين عند خسارتهم، وستقلل التكلفة الأعلى لرأس المال من الوقت الذي تصل فيه الشركات الناشئة إلى مرحلة تحقيق الربح. وقد تعكس مضاعفات تقييم مكرر الأرباح اتجاهها الصاعد مع مواجهة المستثمرين خسائر محتملة أكبر وأكثر تواتراً بفترات الركود الاقتصادي.

ومن شأن فوائد الرهن العقاري الأعلى أن تدفع بسوق الإسكان إلى حالة جمود عميقة؛ ما سيلقي بظلاله في نهاية المطاف على أسعار المنازل، وستواجه الحكومات ضغوطاً لخفض نسب العجز، وسيكون المجال أمامها محدوداً للاستثمار في المنافع العامة، مثل التحول الأخضر في الطاقة.

هذا ((الوضع غير الطبيعي الجديد)) سيتسم بتضخم أعلى وأكثر تقلباً، وأيضاً عودة إلى أسعار فائدة أعلى هيكلياً. وبأثر رجعي، سيبدو الوضع الطبيعي الجديد وكأنه فترة فريدة من نوعها شهدت أسعار فائدة منخفضة بالمعايير التاريخية بعد الأزمة المالية. ومستقبلاً، سيتعين على المستثمرين التعلم من جديد كيفية الاستثمار من دون شبكة أمان مالية أو نقدية.

*الكاتب هو كبير الخبراء الاقتصاديين الأمريكيين لدى ((بريفان هوارد))