حروب الرقائق قادمة إلى الحواسيب الشخصية

متى كانت آخر مرة جال بخاطرك أمر الشريحة الموجودة داخل حاسوبك المحمول؟ بالنسبة إلى معظم الناس، ستكون الإجابة إن ذلك لم يحدث مطلقاً. وهي الإجابة التي ترغب أطراف عدة في أن تظل على حالها. لكن سواء أعجبك هذا أم لم يرق لك، فإن سلسلة من الرقائق الجديدة القادمة قريباً إلى السوق يمكنها أن تغير كليا المشهد الخاص بأجهزة الحواسيب الشخصية.

وإحدى العلامات التي تشير إلى حدوث تغيير كبير قادم، هي تدفق موجة من الأخبار عن وحدات المعالجة المركزية، وهي المعالجات ذات الأغراض العامة التي تقوم بتشغيل الحواسيب الشخصية والخوادم. فمنذ أيام، كشفت شركة أبل عن أحدث أجهزة ماك المتطورة، لكن شرائح ((إم 3)) الجديدة كانت هي محور الاهتمام إلى حد كبير. وكانت أبل بدأت في تقليل الاعتماد على شرائح إنتل لأجهزة ماك الخاصة بها قبل ثلاث سنوات، ووضعت الشركة من خلال تصميمات السيليكون التي طورت داخلياً مقاييس جديدة للأداء وعمر البطارية، وبناءً عليه، سحبت البساط من تحت أقدام مصنعي الحاسوب الشخصي.

وتعتمد رقائق أبل على نماذج من تصميم شركة ((آرم))، وهي الشركة التي تسيطر عليها ((سوفت بانك))، وتتميز بتصميمات تمثل البديل الرئيس لتقنية ((إكس 86)) التي تستخدمها شركة إنتل، وقد شكل ذلك تحدياً لعالم الحاسوب الشخصي بأكمله، والذي يعتمد على بنية شريحة إكس 86. وفي الأسبوع الماضي، كشفت شركة كوالكوم لصناعة الرقائق المحمولة عن شريحة كمبيوتر خاصة بها تعتمد على تقنية ((آرم)). وهي أول شريحة تعتمد على تصميمات من ((نوفيا))، وهي شركة ناشئة أسسها بعض كبار مهندسي الرقائق في شركة أبل واستحوذت عليها شركة كوالكوم قبل عامين، ويقدم ذلك مؤشراً على أن سباقاً تقنياً حقيقياً قد انطلق في عالم رقائق الحاسوب الشخصي.

وتعد فكرة تشغيل نظام الويندوز على الأجهزة التي تعمل بمعالج آرم فكرة مكررة ليست بالجديدة في عالم الحوسبة، لكن لم تسفر الجهود التي بذلت على مدى أكثر من عقد لتحقيق هذه الغاية إلا عن القليل، الأمر الذي جعل من السهل استبعاد الفكرة. ولكن المعالج الذي أطلقته شركة كوالكوم تحت اسم ((سنابدراجون إكس إيليت)) وعرضته الشركة الأسبوع الماضي يشير إلى أن الوقت قد حان لمراجعة هذا الرأي. وقد أدى تقرير يشير إلى أن شركة ((إنفيديا)) تعمل أيضاً على طرح شريحة كمبيوتر تعمل بتقنية ((آرم)) إلى زيادة الشعور بالترقب المتزايد.

وتحاول شركة إنتل، التي تهيمن على سوق رقائق الكمبيوتر الشخصي، جاهدة ألا تبدو منزعجة من هذه الأنباء، وهي بالفعل في غنى عن القلق نظراً للعوائق الكبيرة أمام دخول هذا السوق. فقد أدت الاستثمارات الكبيرة التي قام بها صانعو الأجهزة وجميع الشركات الأخرى التي ازدهرت في عالم الحاسوب الشخصي إلى زيادة صعوبة اختراق السوق، حيث تمتلك إنتل العلامة التجارية الوحيدة للرقائق الاستهلاكية المعترف بها على نطاق واسع، ما يجعلها الخيار الأساسي، وهو ما سيتضح أكثر عندما تصل أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بمجموعة مذهلة من الرقائق الجديدة إلى منافذ البيع. ولعل الأهم من ذلك هو أن جميع البرمجيات المصممة للحواسيب ستحتاج إلى المراجعة لتتوافق مع آرم، وهذه مهمة ضخمة، بالنظر إلى حجم التنوع الهائل لهذه البرامج.

لكن رغم كل المزايا الجوهرية، فإن أخطاء التصنيع التي ارتكبتها شركة إنتل، والتي جعلتها تعتمد على تكنولوجيا قديمة، ربما يجعلها محكوماً عليها بالفشل في مجاراة تطورات الأمور. وهذا يجعل الإطلاق الرسمي، الذي سيجري الشهر المقبل، لأول شرائح الحاسوب الشخصي المعتمدة على آلية التصنيع ((إنتل 4)) التي طال انتظارها، لحظة مهمة في محاولة الشركة للعودة القوية إلى السوق.

وفي كل الأحوال، فإن ذلك كله يمهد لسباق محتدم في عالم الحوسبة الشخصية الذي لطالما اتسم بالهدوء، حيث تسعى شركة إنتل جاهدة لإجراء سلسلة سريعة من ترقيات التصنيع على مدار العامين المقبلين للعودة إلى الصدارة، كما تحاول شركة أبل جاهدة لترسيخ الريادة التي حققتها برقائق ماك الخاصة بها، فيما تدخل الأسواق موجة جديدة من الحواسيب القائمة على تقنية آرم. كما يشعل هاتف هواوي الجديد المنافسة مع الولايات المتحدة وأبل.

وثمة عاملان يرجحان حسم النتيجة. الأول هو الخوف الذي يعتري مصنعي أجهزة الحواسيب الشخصية إزاء التقدم الذي حققته شركة أبل، حيث إنه بدءاً من منتصف العام المقبل، ومع وصول أول الحواسيب الشخصية التي تعمل بشريحة كوالكوم الجديدة، تأمل شركات الحواسيب في إظهار قدرتها على منافسة أبل أو التغلب عليها في الأداء المطلق. وهذا يفتح باباً للارتباك والحيرة لدى المشترين الذي يحاولون الاختيار ما بين حواسيب منافسة تقوم على ((إكس 86)) وأخرى قائمة على تقنية آرم من مصنعي الأجهزة أنفسهم. وسيكون أحد الأسئلة الرئيسة هو: ما مدى استعداد الشركات للإنفاق على دعم خطوط إنتاج متعددة والاستثمار في التسويق؟ وإلى متى؟

العامل الآخر، الذي يمكن أن يغير موازين القوى في عالم شرائح الحاسوب الشخصي، هو الذكاء الاصطناعي. فقد أدت متطلبات الحوسبة العالية للذكاء الاصطناعي إلى زيادة التركيز على وحدات المعالجة العصبية، وهي أجزاء من الشريحة تتعامل مع الذكاء الاصطناعي، وهذا بالتحديد هو المجال الذي تتفوق فيه شريحة كوالكوم الجديدة ببراعة وتحصد الجوائز.

ومع ذلك، فإن التطبيقات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي من شأنها أن تجعل الناس يرغبون في الإسراع لترقية الحواسيب الخاصة بهم ليست موجودة بعد، حيث تعمل خدمات مثل تشات جي بي تي في السحابة.

وعلى الرغم من أن الشركات التي تقف وراءها ترغب بلا شك في نقل بعض متطلبات المعالجة الباهظة الثمن لهذه الخدمات إلى مستخدمي الأجهزة الشخصية، فإنه ليس من الواضح بعد كيف سيتم ذلك.

وإذا تبين أن الذكاء الاصطناعي فوضوي كما يعتقد الكثيرون في عالم التكنولوجيا، فإن حروب شرائح الحاسوب الشخصي الجديدة ستغير مشهد الحوسبة، ولكن من المرجح أن تكون هذه مسألة طويلة للغاية.