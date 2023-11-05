روما يتجنب سقوطاً تاريخياً أمام ليتشي ويفوز في الوقت القاتل بالدوري الإيطالي

تجنب روما سقوطاً تاريخياً أمام ليتشي وحول تأخره حتى الوقت بدل الضائع الى فوز 2-1 الأحد في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ودخل فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو باحثاً عن تعويض خسارته في المرحلة الماضية أمام إنتر (0-1) الذي أوقف مسلسل انتصاراته المتتالية عند خمس مباريات على الصعيدين المحلي والقاري.

لكن ليتشي بدا في طريقه لتحقيق المفاجأة في الملعب الأولمبي وتحقيق فوزه الأول في أرض "جالوروسي" منذ تغلبه عليه 3-2 في 20 أبريل 1986، وذلك بعد تقدمه بهدف السويدي بونتوس ألمكفيست في الدقيقة 71 من اللقاء الذي بدأه روما بإهدار ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة عبر البلجيكي روميلو لوكاكو الذي اصطدم بتألق الحارس فلاديميرو فالكوني.

إلا أن البديل الإيراني سردار أزمون أعاد الأمل لنادي العاصمة الذي استعاد خدمات الأرجنتيني باولو ديبالا بعد شهر من الغياب بسبب الإصابة، بإدراكه التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بكرة رأسية، قبل أن يعوض لوكاكو ركلة الجزاء الضائعة بخطفه هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وبإهداره فوزه الأول منذ 22 سبتمبر حين تغلب على جنوى 1-0 في المرحلة الخامسة، تجمد رصيد ليتشي عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر عوضاً عن التقدم على روما الذي بات ثامناً بنقاطه الـ17.

وواصل كالياري صحوته بفوزه على ضيفه جنوى 2-1، ليترك بذلك منطقة الهبوط الى الدرجة الثانية.

وانتظر كالياري حتى المرحلة الماضية كي يحقق فوزه الأول للموسم وجاء على حساب ضيفه فروزينوني 4-3 في مباراة مجنونة قلب فيها الطاولة على ضيفه بعدما تخلف 0-3، ثم أضاف فوزاً ثانياً الأربعاء في مسابقة الكأس المحلية على حساب مضيفه أودينيزي 2-1 بعد التمديد، وذلك بعدما كان متخلفاً حتى الدقيقة 80 قبل أن ينقذه نيكولا فيولا بهدف التعادل.

وعاد فيولا ليلعب دوراً محورياً الأحد في فوز فريق المدرب كلاوديو رانييري بعدما دخل من مقاعد البدلاء ليمنحه التقدم في الدقيقة 48 قبل أن يرد الضيوف بهدف الإيسلندي ألبرت غودمونسون (51).

لكن البديل الآخر غابريال زابا قال كلمته وأهدى أصحاب الأرض هدف التقدم والفوز في الدقيقة 69، رافعاً رصيدهم الى 9 نقاط في المركز السادس عشر، بفارق نقطة خلف جنوى الخامس عشر الذي مني بهزيمته السادسة للموسم والأولى أمام منافسه في آخر سبع مواجهات بينهما.

وحقق مونتسا فوزه الثاني هذا الموسم خارج الديار، بعد أول ضد ساسوولو (1-0) في الثاني من أكتوبر، وجاء على حساب هيلاس فيرونا 3-1 بفضل ثنائية للورنتسو كولومبو (41 و73) وهدف للوكا كالديرولا (84)، فيما كان هدف المضيف متأخراً من نصيب مايكل فولورونشو (86).

وبالفوز الرابع للموسم، رفع مونتسا رصيده الى 16 نقطة في منتصف الترتيب، فيما تجمد فيرونا عند 8 نقاط بعد تلقيه الهزيمة السابعة للموسم.

ويلعب لاحقاً فيورنتينا مع يوفنتوس.





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