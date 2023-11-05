الوداد يحقق فوزاً مقلقاً على صن داونز في ذهاب نهائي الدوري الأفريقي

(MENAFN
- Al-Bayan)
سجل الوداد المغربي هدفا في كل شوط ليفوز 2-1 على ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم الأحد.
وتقدم صاحب الأرض بفضل هدف سجله ريفالدو كوتزي مدافع صن داونز بالخطأ في مرماه بينما كان يحاول إبعاد تمريرة منتصر لحتيمي في الدقيقة 41.
وتعادل عبد المنعم بوطويل من ركلة جزاء للفريق الزائر بعد العودة لحكم الفيديو المساعد في الدقيقة 74.
لكن أنس سرغات أعاد التقدم للوداد بعدها بأربع بدقائق من تسديدة من عند حافة منطقة الجزاء.
وتقام مباراة العودة في بريتوريا يوم الأحد المقبل.
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