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الوداد يحقق فوزاً مقلقاً على صن داونز في ذهاب نهائي الدوري الأفريقي

11/5/2023 7:26:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

سجل الوداد المغربي هدفا في كل شوط ليفوز 2-1 على ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم الأحد.

وتقدم صاحب الأرض بفضل هدف سجله ريفالدو كوتزي مدافع صن داونز بالخطأ في مرماه بينما كان يحاول إبعاد تمريرة منتصر لحتيمي في الدقيقة 41.

وتعادل عبد المنعم بوطويل من ركلة جزاء للفريق الزائر بعد العودة لحكم الفيديو المساعد في الدقيقة 74.

لكن أنس سرغات أعاد التقدم للوداد بعدها بأربع بدقائق من تسديدة من عند حافة منطقة الجزاء.

وتقام مباراة العودة في بريتوريا يوم الأحد المقبل.


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